Лучший депозит по версии FinAwards-2022 — Finance.ua

Лучший депозит по версии FinAwards-2022
В пятницу, 26 августа, в Киеве прошла пятая, юбилейная, церемония награждения банков, финансовых и страховых компаний — FinAwards.
Примечательно, что, несмотря на войну, полномасштабную фазу которой россия развязала 24 февраля, церемония проходила в оффлайне.
FinAwards — ежегодная премия, определяющая лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-внедрения, рекламные проекты рынка финансовых услуг, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.
Одной из номинаций стал «Лучший депозит». В нем рассматривались банковские вклады в гривне, сроком на 12 месяцев, с ежемесячной выплатой процентов и без возможности досрочного расторжения. И условия такого депозита должны были быть не акционными, а действовать на постоянной основе.
Национальный банк Украины в июне повысил учетную ставку с 10 до 25%, что заставило банки увеличивать проценты по депозитам. Впрочем, жюри оценивало не только размер процентной ставки, но и дополнительные возможности по пролонгации, капитализации, пополнению, удобству оформления и бонусам лояльности для повторных клиентов.
За звание лучшего депозита в общей сложности соревновались предложения 26 банков. Тройка победителей сложилась следующая:
- «Бронза» досталась депозиту «Накопительный» от Банка Глобус;
- «Серебро» завоевал izi-депозит от izibank;
- «Золотым» призером с особой отметкой «Минфин рекомендует» стал депозит «Капитальный» от Альянс Банка.
«Спасибо, что мы одержали победу в этой номинации. Останавливаться не планируем. Есть еще несколько хороших продуктов, например, депозит с 1% на ВСУ, который мы сделали для того, чтобы поддержать вооруженные силы. Валютные депозиты, у которых есть свои преимущества», — отметил директор по розничному бизнесу Альянс Банка Павел Макареев.
Первые полтора месяца после начала полномасштабной войны, которую россия развязала 24 февраля, были очень сложными, признается Макареев, но сейчас ситуация нормализовалась.
«Люди уже привыкли к ситуации и поняли, что нельзя держать деньги где-то под подушкой. Поэтому ситуация стала выравниваться, украинцы начали планировать, но горизонт планирования сузился до трех месяцев. Мы также сделали на это ставку, ведь нужно слышать клиента и дать хорошие условия на этот срок», — рассказал он.
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Существенного увеличения депозитных ставок ждать не стоит. На вопрос, могут ли процентные ставки по депозитам сравняться с учетной ставкой, Павел Макареев сказал, что банкирам этого очень бы не хотелось, ведь тогда теряется смысл рефинансирования.
«Думаю, мы будем колебаться где-то в пределах 20-21%», — резюмировал он.
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Условия депозита «Капитальный» от Альянс Банка
- Минимальная сумма — 5 тыс. грн, 200 долл. или 200 евро.
- Срок размещения — 2, 3, 6, 9 и 12 месяцев.
- Пополнение депозита — разрешено по условиям.
- Выплата/капитализация процентов — проценты начисляются ежемесячно и приплюсовываются к основной сумме вклада.
- Максимальная процентная ставка годовых — 19,5% в грн, 2,5% в долларах и 2,00% в евро.
- Досрочное расторжение не предусмотрено.
Справка Finance.ua:
- в 2021 году в номинации «Лучший депозит» победителем вышел monobank со своим депозитом «Стандартный»;
- акционеры украинского «Альфа-Банка» 12 августа приняли решение о переименовании банка в АО «Сенс Банк» (Sense Bank).
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