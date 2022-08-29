Лучший депозит по версии FinAwards-2022 — Finance.ua

Лучший депозит по версии FinAwards-2022 Сегодня 19:04 — Кредит&Депозит

Лучший депозит по версии FinAwards-2022

В пятницу, 26 августа, в Киеве прошла пятая, юбилейная, церемония награждения банков, финансовых и страховых компаний — FinAwards.

Примечательно, что, несмотря на войну, полномасштабную фазу которой россия развязала 24 февраля, церемония проходила в оффлайне.

FinAwards — ежегодная премия, определяющая лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-внедрения, рекламные проекты рынка финансовых услуг, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.

Одной из номинаций стал «Лучший депозит». В нем рассматривались банковские вклады в гривне, сроком на 12 месяцев, с ежемесячной выплатой процентов и без возможности досрочного расторжения. И условия такого депозита должны были быть не акционными, а действовать на постоянной основе.

Национальный банк Украины в июне повысил учетную ставку с 10 до 25%, что заставило банки увеличивать проценты по депозитам. Впрочем, жюри оценивало не только размер процентной ставки, но и дополнительные возможности по пролонгации, капитализации, пополнению, удобству оформления и бонусам лояльности для повторных клиентов.

За звание лучшего депозита в общей сложности соревновались предложения 26 банков. Тройка победителей сложилась следующая:

«Бронза» досталась депозиту «Накопительный» от Банка Глобус;

«Серебро» завоевал izi-депозит от izibank;

«Золотым» призером с особой отметкой «Минфин рекомендует» стал депозит «Капитальный» от Альянс Банка.

«Спасибо, что мы одержали победу в этой номинации. Останавливаться не планируем. Есть еще несколько хороших продуктов, например, депозит с 1% на ВСУ, который мы сделали для того, чтобы поддержать вооруженные силы. Валютные депозиты, у которых есть свои преимущества», — отметил директор по розничному бизнесу Альянс Банк а Павел Макареев.

Первые полтора месяца после начала полномасштабной войны, которую россия развязала 24 февраля, были очень сложными, признается Макареев, но сейчас ситуация нормализовалась.

«Люди уже привыкли к ситуации и поняли, что нельзя держать деньги где-то под подушкой. Поэтому ситуация стала выравниваться, украинцы начали планировать, но горизонт планирования сузился до трех месяцев. Мы также сделали на это ставку, ведь нужно слышать клиента и дать хорошие условия на этот срок», — рассказал он.

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Существенного увеличения депозитных ставок ждать не стоит. На вопрос, могут ли процентные ставки по депозитам сравняться с учетной ставкой, Павел Макареев сказал, что банкирам этого очень бы не хотелось, ведь тогда теряется смысл рефинансирования.

«Думаю, мы будем колебаться где-то в пределах 20-21%», — резюмировал он.

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Условия депозита «Капитальный» от Альянс Банка

Минимальная сумма — 5 тыс. грн, 200 долл. или 200 евро.

Срок размещения — 2, 3, 6, 9 и 12 месяцев.

Пополнение депозита — разрешено по условиям.

Выплата/капитализация процентов — проценты начисляются ежемесячно и приплюсовываются к основной сумме вклада.

Максимальная процентная ставка годовых — 19,5% в грн, 2,5% в долларах и 2,00% в евро.

Досрочное расторжение не предусмотрено.

Справка Finance.ua:

в 2021 году в номинации «Лучший депозит» победителем вышел monobank со своим депозитом «Стандартный»;

акционеры украинского «Альфа-Банка» 12 августа приняли решение о переименовании банка в АО «Сенс Банк» (Sense Bank).

Кстати, открыв депозит с помощью сайта Finance.ua, вы получите бонус — дополнительные проценты. Детальнее о том, как это работает, можно узнать по ссылке

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