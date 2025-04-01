Литва выставит на аукцион конфискованные грузовики из беларуси: их планируют передать Украине — Finance.ua

Литва выставит на аукцион конфискованные грузовики из беларуси: их планируют передать Украине Сегодня 09:45 — Мир

Литва продаст на аукционе ввезенные из беларуси грузовики и пожарные машины, которые были конфискованы из-за несоблюдения санкций.

Об этом заявила генеральный прокурор страны Нида Грунскене, цитирует литовский вещатель LRT

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Грунскене заявила, что решение о продаже 17 молоковозов и 17 пожарных машин уже принято, и «данное решение — окончательное».

«Мы надеемся, что кто-то купит эти транспортные средства и передаст их Украине. Я думаю, что они очень нужны Украине», — добавила она.

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Как напомнил вещатель, 17 молоковозов предназначались для Кубы, а 17 пожарных машин должны были отправиться в Зимбабве. Транспортные средства были задержаны в литовском портовом городе Клайпеда в 2023 году.

Недавно Министерство обороны Литвы предложило запретить гражданам страны, также имеющим российские, белорусские или китайские паспорта, поступать в главное офицерское учебное заведение страны.

Європейська правда По материалам:

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