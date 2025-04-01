Литва выставит на аукцион конфискованные грузовики из беларуси: их планируют передать Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Литва выставит на аукцион конфискованные грузовики из беларуси: их планируют передать Украине

Мир
36
Литва продаст на аукционе ввезенные из беларуси грузовики и пожарные машины, которые были конфискованы из-за несоблюдения санкций.
Об этом заявила генеральный прокурор страны Нида Грунскене, цитирует литовский вещатель LRT.
Читайте также
Грунскене заявила, что решение о продаже 17 молоковозов и 17 пожарных машин уже принято, и «данное решение — окончательное».
«Мы надеемся, что кто-то купит эти транспортные средства и передаст их Украине. Я думаю, что они очень нужны Украине», — добавила она.
Читайте также
Как напомнил вещатель, 17 молоковозов предназначались для Кубы, а 17 пожарных машин должны были отправиться в Зимбабве. Транспортные средства были задержаны в литовском портовом городе Клайпеда в 2023 году.
Недавно Министерство обороны Литвы предложило запретить гражданам страны, также имеющим российские, белорусские или китайские паспорта, поступать в главное офицерское учебное заведение страны.
По материалам:
Європейська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems