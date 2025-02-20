Литва передала Украине военную помощь еще на 80 млн евро — Finance.ua

Литва передала Украине военную помощь еще на 80 млн евро
Министерство обороны Литвы объявило о передаче Украине новой партии военной помощи на этой неделе.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Литвы.
Отмечается, что в Украину уже прибыла новая партия грузовиков, тепловизионных прицелов и другого военного оборудования. Сумма предоставленного Украине пакета составляет 80 млн евро, как было анонсировано на последней встрече в формате «Рамштайн».
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«Подготовленный Литвой пакет поддержки на сумму 100 млн евро отвечает самым неотложным потребностям Украины и составляет почти половину годовых обязательств Литвы по поддержке Украины. По оценкам, с нынешней поддержкой Украины военная помощь Литвы достигнет 1 млрд евро», — говорится в сообщении.
Напомним, вчера, 19 февраля, послы ЕС согласовали 16-й пакет санкций в ответ на полномасштабную агрессию россии против Украины.
Ожидается, что формальное одобрение 16-го пакета санкций состоится 24 февраля в ходе Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.
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