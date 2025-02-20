Литва передала Украине военную помощь еще на 80 млн евро — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Литва передала Украине военную помощь еще на 80 млн евро

9
Литва передала Украине военную помощь еще на 80 млн евро
Литва передала Украине военную помощь еще на 80 млн евро
Министерство обороны Литвы объявило о передаче Украине новой партии военной помощи на этой неделе.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Литвы.
Отмечается, что в Украину уже прибыла новая партия грузовиков, тепловизионных прицелов и другого военного оборудования. Сумма предоставленного Украине пакета составляет 80 млн евро, как было анонсировано на последней встрече в формате «Рамштайн».
Читайте также
«Подготовленный Литвой пакет поддержки на сумму 100 млн евро отвечает самым неотложным потребностям Украины и составляет почти половину годовых обязательств Литвы по поддержке Украины. По оценкам, с нынешней поддержкой Украины военная помощь Литвы достигнет 1 млрд евро», — говорится в сообщении.
Напомним, вчера, 19 февраля, послы ЕС согласовали 16-й пакет санкций в ответ на полномасштабную агрессию россии против Украины.
Ожидается, что формальное одобрение 16-го пакета санкций состоится 24 февраля в ходе Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.
По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.