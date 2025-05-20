Литва требует компенсации от беларуси за миграционный кризис — Finance.ua
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Литва требует компенсации от беларуси за миграционный кризис

Мир
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Литва подала иск против беларуси в Международный суд ООН в Гааге. Страна обвиняет режим Александра Лукашенко в сознательном создании миграционного кризиса, нарушающего международное право.
Об этом сообщил МИД Литвы, передает вещатель LRT.
Иск касается нарушений Протокола ООН против незаконной перевозки мигрантов. В Вильнюсе отмечают: с 2021 года Литва предстала перед беспрецедентным наплывом нелегальных мигрантов с территории беларуси, который, по собранным доказательствам, организовал белорусский режим.
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В частности, государственные предприятия беларуси увеличили количество рейсов из стран Ближнего Востока, способствовали выдаче виз и размещению мигрантов. белорусские силовики сопровождали их до литовской границы и заставляли пересекать ее нелегально, нередко — в опасных для жизни условиях.
Несмотря на неоднократные запросы литовских учреждений, белорусская сторона отказалась сотрудничать, чтобы остановить эти нарушения. В Вильнюсе расценивают это как попытку давления на Литву и ЕС за поддержку белорусской демократии и санкции против Лукашенко.
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МИД Литвы констатировал, что двусторонние переговоры не принесли результата, поэтому страна прибегла к международному правосудию. Литва требует полного возмещения ущерба, в частности за строительство границы, и гарантий, что нарушения не повторятся.
По данным Пограничной службы, с начала кризиса в Литву не впустили 23,6 тыс. нелегалов.
Министр юстиции Римантас Мокюс назвал иск историческим шагом и свидетельством лидерства Литвы в защите интересов не только своей страны, но и ЕС. По его словам, ни одно государство не имеет права использовать людей как орудие политического шантажа без последствий.
По материалам:
Корреспондент.net
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