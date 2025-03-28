ЕС расширил санкции против беларуси из-за «выборов» лукашенко — Finance.ua

ЕС расширил санкции против беларуси из-за «выборов» лукашенко Сегодня 12:19 — Мир

ЕС расширил санкции против беларуси из-за «выборов» лукашенко

ЕС ввел санкции против еще 25 человек и 7 компаний беларуси из-за «выборов» и поддержки режима белорусского диктатора александра лукашенко.

Об этом сообщает пресс-служба Евросовета.

«Совет ЕС принял решение ввести ограничительные меры в отношении еще 25 человек и 7 компаний, ответственных за подрыв демократии и верховенства права в беларуси, а также за содействие репрессиям, нарушениям прав человека и военному сотрудничеству с россией в войне против Украины», — говорится в сообщении пресс-службы.

В санкционный список попали Центральная избирательная комиссия (ЦИК), ее заместитель председателя, секретарь и члены, которые занимались организацией президентских выборов 2025 года. Также в список включили главу крупнейшей провластной партии Олега Романова.

Санкции коснулись девяти судей, выносивших политически мотивированные приговоры протестующим и оппозиционерам, а также представителей Управления делами президента.

Среди попавших под санкции компаний — Ridotto LLC (онлайн-гемблинг), «белорусские лотереи», предприятия военно-промышленного комплекса («Планар», «Точный электромеханический завод», JSC Integral) и агрокомпания «Цибулька-Бел», использующая принудительный труд заключенных.

Отмечается, что в целом санкции ЕС распространяются на 310 физических и 46 юридических лиц беларуси. Они предусматривают заморозку активов, запрещение финансовых операций и въезд в страны ЕС.

«ЕС поддерживает белорусский народ в стремлении к свободной, демократической и независимой беларуси в составе мирной Европы», — добавили вместе с тем в Евросовете.

Напомним, 26 января в беларуси прошли «выборы» президента, которые для лукашенко стали уже седьмыми за его политическую карьеру. В настоящее время он руководит страной уже более 30 лет.

Еще в июне прошлого года Евросоюз ввел против беларуси ряд санкций. Такие ограничения уже действовали в отношении россии.

В частности, санкции затронули запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения. Также продлены ограничения на экспорт товаров, которые могут способствовать увеличению промышленного потенциала беларуси.

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