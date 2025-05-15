В Европарламенте поддержали повышение тарифов на агротовары из россии и беларуси на 50% — Finance.ua
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В Европарламенте поддержали повышение тарифов на агротовары из россии и беларуси на 50%

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Комитет по международной торговле Европейского парламента одобрил повышение пошлин на некоторые российские и белорусские сельскохозяйственные товары на 50%.
Об этом в четверг сообщила пресс-служба парламента.
Депутаты комитета поддержали предложение Еврокомиссии о повышении пошлин ЕС на 50% на сельскохозяйственные товары из россии и беларуси, которые все еще не облагаются другими пошлинами.
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Цель состоит в том, чтобы еще больше снизить зависимость ЕС от этих двух стран. Новые тарифы затронут такие продукты, как сахар, уксус, мука и корма для животных.
В утвержденном тексте также предусмотрен переходный период. Пошлины вырастут до 430 евро за тонну до 2028 года.
Ожидается, что предложенные меры значительно сократят импорт в ЕС соответствующих товаров, происходящих из россии и беларуси или экспортируемых из этих стран прямо или косвенно.
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Это должно привести к дальнейшей диверсификации производства удобрений в ЕС, сектора, который страдает от низких цен на импортные товары.
Законодательство также поручает Еврокомиссии следить за ростом цен, который может навредить внутреннему рынку и сельскохозяйственному сектору ЕС, и принимать меры по его смягчению.
Это предложение будет вынесено на голосование на следующей пленарной сессии Европарламента, которая пройдет в Брюсселе в четверг, 22 мая.
Тарифы на подавляющее большинство аграрной продукции из россии и беларуси, прежде всего зерно, действуют на территории Евросоюза с июля 2024 года.
По материалам:
Європейська правда
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