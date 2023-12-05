Литва продлит виды на жительство для украинских беженцев до 2025 года — Finance.ua
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Литва продлит виды на жительство для украинских беженцев до 2025 года

Личные финансы
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Литва продлит виды на жительство для украинских беженцев до 2025 года
Литва продлит виды на жительство для украинских беженцев до 2025 года
На следующей неделе в Литве начнется процесс продления временных видов на жительство для военных беженцев из Украины, срок которых истекает в марте 2024 года. Их можно продлить до марта 2025-го.
Об этом сообщает национальный вещатель LRT со ссылкой на руководителя литовского департамента миграции Эвелину Гудзинскайте.
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«Очень большое количество украинцев получили временную защиту на срок до 4 марта 2024 года. Поскольку срок действия разрешений истекает, пора подумать об их замене. ЕС решил продлить временную защиту еще на год, до марта 2025 года. Это означает, что все украинцы, которым была предоставлена ​​временная защита, могут продлить свой вид на жительство еще на год», — сказала Гудзинскайте.
По ее словам, на следующей неделе будет объявлено, что можно начинать заполнять онлайн-заявки на изменение документов и записываться на прием в Департамент миграции.
Чиновница отметила, что с начала полномасштабной войны рф против Украины Литва выдала 46 тыс. цифровых разрешений на проживание на основании временной защиты.
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«Каждый день мы регистрируем новых военных беженцев из Украины. Ежедневно это от 20 до 50 (человек, ред.)», — отметила Гудзинскайте.
По данным Департамента миграции, в Литве в настоящее время проживает более 85 тыс. украинцев, которые составляют самую большую общину иностранных граждан в стране. Однако большинство украинцев, приехавших в Литву, не склонны привыкать к жизни в стране. По словам руководителя Департамента, большинство из них связывают свое будущее с Украиной.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
Укрінформ
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