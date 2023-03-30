Литва присоединится к программе МВФ по финансированию Украины — Finance.ua
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Литва присоединится к программе МВФ по финансированию Украины

Казна и Политика
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Литва присоединится к программе МВФ по финансированию Украины
Литва присоединится к программе МВФ по финансированию Украины
Литва примет участие в запланированной Международным валютным фондом программе финансирования Украины на 15,6 миллиарда долларов США.
Об этом сообщает литовский вещатель LRT со ссылкой на пресс-релиз Минфина страны.
Правительство страны в среду одобрило присоединение Литвы к политическому заявлению группы стран о предоставлении финансовых гарантий МВФ в поддержку одобрения исполнительным советом МВФ программы Фонда для Украины.
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«Литва последовательно поддерживает Украину в разных международных форматах, включая финансовые инициативы. Финансовые гарантии, которые позволят утвердить широкомасштабную программу МВФ для Украины в ближайшее время, являются еще одним проявлением мощной поддержки западных партнеров, в том числе Литвы», — заявил министр финансов Гинтаре Скайсте.
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Политическое заявление, подтверждающее готовность стран продолжать поддерживать Украину и предоставлять финансовые гарантии Фонда, делает G7, Испания, в то время как несколько других стран ЕС, включая Австрию, Бельгию, Польшу и Нидерланды, еще обсуждают этот вопрос.
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Программа Фонда дополнит другие меры финансовой поддержки Украины, вводимые ЕС и западными партнерами. Программа направлена на укрепление макроэкономической и финансовой стабильности Украины, а также внедрение долгосрочных структурных реформ.
Ожидается, что исполнительный совет МВФ утвердит 48-месячную программу в пятницу.
Как сообщал Укринформ, Украина с начала 2023 года получила около 5 млрд долл. поддержки от Европейского Союза и более 2 млрд долл. от Соединенных Штатов Америки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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