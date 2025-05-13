Налоговая проверила 108 автошкол: за какие нарушения наложены штрафы — Finance.ua
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Налоговая проверила 108 автошкол: за какие нарушения наложены штрафы

Казна и Политика
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Налоговая проверила 108 автошкол: за какие нарушения наложены штрафы
Налоговая проверила 108 автошкол: за какие нарушения наложены штрафы
Государственная налоговая служба Украины в 2025 году провела 108 проверок аккредитованных и внесенных в Единый государственный реестр МВД субъектов хозяйствования, предоставлявших услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей. Среди наиболее распространенных нарушений: больше клиентов, чем отражено в доходах, и неоформленные работники.
Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
Налоговики выяснили, что количество людей, которые прошли обучение и сдали экзамены, не совпадало с задекларированными суммами дохода этих субъектов хозяйствования. То есть оплата, вероятно, производилась наличными, без использования регистраторов расчетных операций или программных РРО.
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Например:
  • в Киевской области предприятию доначислено 2,19 млн грн штрафных санкций за расчеты без РРО/ПРРО и без выдачи расчетных документов за предоставленные услуги;
  • в Хмельницкой области на предприятие наложен штраф на сумму свыше 0,8 млн грн за обналичивание услуг без применения РРО/ПРРО;
  • в Кировоградской области на общество наложено 0,14 млн грн штрафа за проведение расчетов с клиентами через мобильное приложение без использования РРО/ПРРО и без выдачи расчетных документов;
  • в Винницкой области предприятие уличили в использовании наемного труда 12 работников без оформления трудовых отношений — материалы проверки направлены в Государственную службу по вопросам труда для принятия соответствующих решений.
Налоговики отмечают, что использование РРО/ПРРО при осуществлении хозяйственной деятельности и официальное оформление трудовых отношений с наемными работниками — поддержка хорошей репутации налогоплательщика и избежание штрафных санкций.
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Напомним, чтобы получить водительское удостоверение, необходимо освоить правила дорожного движения в соответствии с Типовой учебной программой подготовки и переподготовки водителей. Это можно сделать как самостоятельно, так и в аккредитованной автошколе. Далее сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД. После этого пройти практическую подготовку в автошколе, сдать внутренний практический экзамен. Далее — в сервисном центре МВД.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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