Налоговая проверила 108 автошкол: за какие нарушения наложены штрафы — Finance.ua

Налоговая проверила 108 автошкол: за какие нарушения наложены штрафы Сегодня 16:36 — Казна и Политика

Налоговая проверила 108 автошкол: за какие нарушения наложены штрафы

Государственная налоговая служба Украины в 2025 году провела 108 проверок аккредитованных и внесенных в Единый государственный реестр МВД субъектов хозяйствования, предоставлявших услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей. Среди наиболее распространенных нарушений: больше клиентов, чем отражено в доходах, и неоформленные работники.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Налоговики выяснили, что количество людей, которые прошли обучение и сдали экзамены, не совпадало с задекларированными суммами дохода этих субъектов хозяйствования. То есть оплата, вероятно, производилась наличными, без использования регистраторов расчетных операций или программных РРО.

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Например:

в Киевской области предприятию доначислено 2,19 млн грн штрафных санкций за расчеты без РРО/ПРРО и без выдачи расчетных документов за предоставленные услуги;

в Хмельницкой области на предприятие наложен штраф на сумму свыше 0,8 млн грн за обналичивание услуг без применения РРО/ПРРО;

в Кировоградской области на общество наложено 0,14 млн грн штрафа за проведение расчетов с клиентами через мобильное приложение без использования РРО/ПРРО и без выдачи расчетных документов;

в Винницкой области предприятие уличили в использовании наемного труда 12 работников без оформления трудовых отношений — материалы проверки направлены в Государственную службу по вопросам труда для принятия соответствующих решений.

Налоговики отмечают, что использование РРО/ПРРО при осуществлении хозяйственной деятельности и официальное оформление трудовых отношений с наемными работниками — поддержка хорошей репутации налогоплательщика и избежание штрафных санкций.

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Напомним, чтобы получить водительское удостоверение, необходимо освоить правила дорожного движения в соответствии с Типовой учебной программой подготовки и переподготовки водителей. Это можно сделать как самостоятельно, так и в аккредитованной автошколе. Далее сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД. После этого пройти практическую подготовку в автошколе, сдать внутренний практический экзамен. Далее — в сервисном центре МВД.

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