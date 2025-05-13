Как формируются записи на экзамены по вождению в сервисных центрах: официальное разъяснение МВД — Finance.ua
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Как формируются записи на экзамены по вождению в сервисных центрах: официальное разъяснение МВД

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Как формируются записи на экзамены по вождению в сервисных центрах: официальное разъяснение МВД
Как формируются записи на экзамены по вождению в сервисных центрах: официальное разъяснение МВД
В сети широко распространились видео и сообщения посетителей, которые 10 мая во Львове не смогли получить запись в терминалах самообслуживания для сдачи практических экзаменов. Главный сервисный центр МВД объяснил, с чем связано ограниченное количество доступных записей в терминалах.
Генерация записей для получения услуг сервисных центров МВД регламентируется Порядком регистрации физических и юридических лиц в системе управления очередью для получения услуг, предоставляемых территориальными сервисными центрами МВД и Экспертной службой МВД (далее — Порядок), утвержденным Приказом МВД № 777 от 5 ноября 2020 года. В соответствии с этим Порядком, общее количество доступных записей о регистрации в системе управления очередью на текущий рабочий день определяется для каждого сервисного центра МВД с учетом времени, необходимого для предоставления услуг, и зависит от количества администраторов соответствующего подразделения и графиков их работы.
Распределение общего количества записей, доступных в Интернете и в терминалах, происходит 50/50. Вместе с тем онлайн-регистрация осуществляется на 21 день вперед, а регистрация в терминале — день в день. Соответственно, в случае необходимости корректировки количества доступных записей (отсутствие экзаменаторов на приеме в конкретные дни) — такая корректировка в основном происходит путем уменьшения доступных записей в терминале самообслуживания, поскольку обычно все доступные онлайн-записи уже заняты.
Почему такая ситуация произошла во Львове в сервисном центре МВД № 4641?
Как отмечают в МВД, на субботу, 10 мая, на сервисный центр МВД № 4641 генерация записей производилась с расчетом 18 водородов на одного экзаменатора. В тот день экзамены принимали 5 администраторов.
Всего на экзамены по категории В (автосервисного центра МВД и учебных заведений) было сгенерировано 72 записи. Еще 18 записей было сгенерировано для сдачи экзаменов на категории, А (мототранспорт) и С (грузовой автомобиль).
«По штатному расписанию в упомянутом сервисном центре МВД за экзаменационным направлением закреплены 9 администраторов. Вместе с тем по состоянию на 10 мая 2 работника находились на повышении квалификации в Национальной академии внутренних дел, 1 экзаменатор находился на больничном и еще 1 — уволился.
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С целью обеспечения надлежащего приема практических экзаменов у лиц, предварительно осуществивших регистрацию с помощью онлайн-сервиса, произошла вынужденная корректировка доступных записей в терминале. В случае, если бы такие меры не были приняты, определенная часть зарегистрированных не получила бы услугу вовсе, имея при этом номер регистрации в системе управления очередью", — объясняют специалисты МВД.
Кроме указанных выше факторов повышенный спрос на экзаменационные услуги сервисных центров МВД вызвала публикация проекта Приказа МВД «Об утверждении Изменений в некоторые нормативно-правовые акты Министерства внутренних дел Украины», где предусмотрено увеличение сроков на подготовку к практическому экзамену в случае неудачных второй, третьей и более попыток.
Главный сервисный центр МВД отмечает: все изменения, о которых идет речь в проекте приказа, вступят в силу после официального опубликования подписанного и зарегистрированного документа. В настоящее время приказ дорабатывается, по нему проходят электронные консультации с общественностью.
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На данный момент сдача теоретических экзаменов происходит по постоянной процедуре, предусмотренной Инструкцией о порядке приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами и выдачи удостоверений водителя, утвержденной приказом МВД № 515 от 7 декабря 2009 года.
«Также отмечаем, что формирование любых списков перед открытием сервисного центра МВД расценивается как попытка вмешательства в работу системы управления очередью и прямо нарушает порядок. Регистрация для получения услуг сервисных центров доступна онлайн на 21 день вперед через функционал Е-запись и через терминалы самообслуживания день в день в 8:00. К составлению списков администраторы сервисных центров МВД отношения не имеют и не несут ответственности за их формирование», — подытожили специалисты.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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