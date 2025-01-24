«Талончики» в сервисный центр: когда появляются слоты и как работает е-запись — Finance.ua

«Талончики» в сервисный центр: когда появляются слоты и как работает е-запись Сегодня 19:01 — Личные финансы

«Талончики» в сервисный центр: когда появляются слоты и как работает е-запись

Сервисные центры МВД работают по принципу экстерриториальности — получить государственную услугу можно в любом регионе Украины. А обслуживание в подразделениях осуществляется по предварительной записи.

В Главном сервисном центре МВД подробно рассказали , как работает Е-запись.

Алгоритм генерации слотов

Слоты для регистрации в системе Е-запись генерируются автоматически. Сюда учитываются следующие данные:

количество администраторов;

время, отведенное для предоставления услуги;

график работы сервисного центра МВД

Со вторника по пятницу подразделения работают с 08:00 до 17:00, в субботу — с 08:00 до 15:45. Воскресенье и понедельник — выходные дни.

«То есть количество сгенерированных слотов на 1 рабочий день сервисного центра МВД зависит от времени, необходимого для предоставления выбранной услуги, количества администраторов, работающих в подразделении, и графика работы», — говорится в пояснении.

Распределяются слоты предварительной записи между функционалом «Е-запись» и терминалом, находящимся в помещении сервисного центра МВД, в среднем 50% на 50%.

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Все неполученные гражданами слоты через Е-запись в определенный день приема становятся доступными в терминале.

Слоты формируются в системе для получения услуг на 21 день вперед.

Слоты в онлайн-сервисе становятся доступными порционно и в рандомном порядке. То есть ежедневно системой высвобождаются по 10% слотов от общего количества сгенерированных 21 день вперед. Слоты появляются автоматически с 08:00 до 17:00 каждый день. Заметим, что при этом записаться через Е-запись можно круглосуточно", — говорят в ГСЦ.

В терминале отображаются слоты на текущий день и слоты, которые остались неполученными через онлайн-сервис. Зарегистрироваться через терминал можно только в рабочее время с 08:00 в день обращения.

Отмена регистрации через Е-запись онлайн

Если человек по каким-либо причинам не может посетить сервисный центр МВД для получения услуги, слот для которой он регистрировал заранее в Е-записи, мы просим отменить такой слот онлайн. В таком случае упраздненный слот появится в системе Е-записи с новым номером и в рандомном порядке, в том числе и в ночное время.

Отменить регистрацию через Е-запись можно не позднее 2 часов до указанного времени на получение услуги.

В случае неявки посетителя для получения услуги в течение трех минут с момента приглашения к администратору, его запись автоматически отменяется. Автоматически отмененные слоты получают новые номера и попадают в общий доступ для дальнейшей записи в терминал.

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Если же посетитель своевременно обратился на рабочее место администратора сервисного центра МВД для получения услуги, но были обнаружены предусмотренные законодательством основания для отказа в предоставлении — такая запись отменяется с избранием основания об отказе в обслуживании. Такой отмененный слот тоже попадет в общий доступ к терминалу.

При объявлении сигнала «Воздушная тревога» система предварительной записи блокируется, а сервисные центры МВД прекращают предоставление услуг. После отбоя сигнала «Воздушная тревога» прием граждан начинается со слотов, на которых остановились. То есть вызывается последняя запись, которая должна быть перед «тревогой».

Также в ГСЦ напомнили, что с целью предотвращения внешнего стороннего вмешательства в систему продолжается работа над усовершенствованием предварительной регистрации для получения услуг. С 14 января проходит тестирование обновленной системы Е-записи. На время переходного периода регистрация проходит по старой и новой версиям системы — все зависит от избранного региона и сервисного центра МВД для получения услуги.

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