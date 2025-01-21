В сервисных центрах МВД возобновили перерегистрацию авто со сменой владельца — Finance.ua

В сервисных центрах МВД возобновили перерегистрацию авто со сменой владельца Сегодня 11:44 — Личные финансы

В сервисных центрах МВД возобновили перерегистрацию авто со сменой владельца

С 21 января 2025 года в сервисных центрах МВД возобновили регистрационные услуги с транспортными средствами, связанные со сменой владельца.

Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

Обслуживание в сервисных центрах МВД осуществляется по предварительной записи. Талоны доступны на сайте Главного сервисного центра МВД в разделе Э-запись

«Сейчас проходит тестирование обновленной системы Э-записи для получения услуг в наших центрах. На время переходного периода регистрация проходит по старой и новой версиям системы — все зависит от выбранного региона и сервисного центра МВД для получения услуги. Чтобы выбрать нужную страницу — найдите в списке на странице Э-запись удобное отделение и перейдите по ссылке», — отметили в МВД.

Предварительная регистрация в Э-записи для получения услуг сервисных центров МВД

Чтобы получить талон предварительной записи, сначала нужно пройти авторизацию. Она производится с помощью: электронной подписи, BankID или «Дія.Підпис». Далее выбирается необходимая услуга, удобный территориальный сервисный центр МВД, дата и время получения услуги.

«Если не удается пройти авторизацию — советуем повторить попытку позже. Из-за большого спроса и перегрузки система Э-записи и сайт Главного сервисного центра МВД могут давать временный сбой», — пояснили в учреждении.

Талон Э-записи индивидуальный, поэтому передавать его посторонним лицам запрещено. Во избежание злоупотреблений с талонами предварительной записи существует ограничение на количество полученных талонов. В течение месяца один человек может получить 4 талона онлайн.

Выполнить запись можно также в терминале, который находится непосредственно в помещении сервисного центра. Талоны генерируются в день обращения и на 2 дня вперед. Регистрация в терминале производится не позднее чем за час до конца рабочего дня сервисного центра МВД.

Перерегистрация транспортных средств в «Дія»

Перерегистрировать транспортное средство можно и онлайн через приложение «Дія». Услуга доступна для легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов. Договор купли-продажи онлайн могут заключить только физические лица.

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Алгоритм получения услуги через «Дія». Продавцу необходимо авторизироваться в приложении «Дія», сгенерировать QR-код и поделиться им с покупателем. Далее человек, желающий приобрести транспортное средство, должен выполнить следующие действия:

оставить имеющийся номерной знак или забронировать новый со специальной серией DI;

при заказе нового номерного знака выбрать платную или бесплатную комбинацию;

выбрать вид свидетельства о регистрации транспортного средства: электронное или изготовленное на пластиковом бланке;

указать отделение Укрпочты для получения номерных знаков и свидетельства о регистрации транспортного средства;

подтвердить правильность введенных данных;

оплатить услугу.

Далее сведения о продавце, покупателе и автомобиле автоматически проверяются средствами Единого государственного реестра транспортных средств. Если автомобиль находится в розыске, имеются ограничения или обременения, договор не заключается. Об этом система автоматически сгенерирует сообщение.

После успешной проверки формируется договор купли-продажи, который подписывают покупатель и продавец с помощью «Дія». Подписанные документы поступают в сервисный центр МВД. Администратор закрепляет выбранные номерные знаки и печатает свидетельство о регистрации за новым владельцем. Готовый пакет документов сотрудник ГП «Инфотех» передает на Укрпочту. А почтовый оператор отправляет на указанный заказчиком адрес.

В Главном сервисном центре МВД обращают внимание, что договор купли-продажи заполняется в течение 24 часов с начала формирования. Аннулировать его можно только до момента подписания. Также подчеркиваем, что в приложении «Дія» доступна исключительно первая продажа авто на протяжении текущего года.

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