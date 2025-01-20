Какой штраф за трещину на ветровом стекле автомобиля — Finance.ua

Какой штраф за трещину на ветровом стекле автомобиля Сегодня 06:25 — Технологии&Авто

Какой штраф за трещину на ветровом стекле автомобиля

В правилах дорожного движения есть исчерпывающий список неисправностей, с которыми запрещена эксплуатация автомобиля. Но трещина на лобовом стекле не входит в этот список, соответственно, штраф за езду с трещиной на лобовом стекле не предусмотрен — пишет Дорожный адвокат

Требования и ограничения

В Украине согласно закону от 05.06.2014 г. № 1315-VII при эксплуатации колесных транспортных средств обязательно применяются национальные стандарты и кодексы установившейся практики. В частности, применяются национальный стандарт ДСТУ 3649:2010 «Колесные транспортные средства», а также Правила дорожного движения, утвержденные постановлением КМУ от 10.10.2001 № 1306.

Согласно п. 6.8.5 ДСТУ 3649:2010 на ветровом стекле колесных транспортных средств не разрешено наличие сколов или трещин в зоне работы стеклоочистителей. Вместе с тем такие повреждения не считаются технической неисправностью автомобиля согласно предписаниям ДСТУ 3649:2010.

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Перечень неисправностей, с которыми запрещена эксплуатация автомобиля, приведены в пунктах 31.1, 31.3, 31.4 ПДД. В то же время правила дорожного движения не предусматривают рекомендаций или запретов эксплуатации транспортных средств с трещинами на ветровом стекле.

Можно ли ездить с трещиной стекла

Конечно, наличие трещины ветрового стекла не влияет положительно на обзорность с места водителя. Однако правила дорожного движения не определяют, что это неисправность, с которой запрещено управлять.

Советы водителям

В случае попытки инспектора оштрафовать за трещину на ветровом стекле, попросите его зачитать перечень неисправностей, с которыми запрещена эксплуатация автомобиля. Если же инспектор все же выписал штраф, его следует обжаловать.

Телеканал 24 По материалам:

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