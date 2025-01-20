Какой штраф за трещину на ветровом стекле автомобиля — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какой штраф за трещину на ветровом стекле автомобиля

Технологии&Авто
30
Какой штраф за трещину на ветровом стекле автомобиля
Какой штраф за трещину на ветровом стекле автомобиля
В правилах дорожного движения есть исчерпывающий список неисправностей, с которыми запрещена эксплуатация автомобиля. Но трещина на лобовом стекле не входит в этот список, соответственно, штраф за езду с трещиной на лобовом стекле не предусмотрен — пишет Дорожный адвокат.

Требования и ограничения

В Украине согласно закону от 05.06.2014 г. № 1315-VII при эксплуатации колесных транспортных средств обязательно применяются национальные стандарты и кодексы установившейся практики. В частности, применяются национальный стандарт ДСТУ 3649:2010 «Колесные транспортные средства», а также Правила дорожного движения, утвержденные постановлением КМУ от 10.10.2001 № 1306.
  • Согласно п. 6.8.5 ДСТУ 3649:2010 на ветровом стекле колесных транспортных средств не разрешено наличие сколов или трещин в зоне работы стеклоочистителей. Вместе с тем такие повреждения не считаются технической неисправностью автомобиля согласно предписаниям ДСТУ 3649:2010.
Читайте также
  • Перечень неисправностей, с которыми запрещена эксплуатация автомобиля, приведены в пунктах 31.1, 31.3, 31.4 ПДД. В то же время правила дорожного движения не предусматривают рекомендаций или запретов эксплуатации транспортных средств с трещинами на ветровом стекле.

Можно ли ездить с трещиной стекла

Конечно, наличие трещины ветрового стекла не влияет положительно на обзорность с места водителя. Однако правила дорожного движения не определяют, что это неисправность, с которой запрещено управлять.

Советы водителям

В случае попытки инспектора оштрафовать за трещину на ветровом стекле, попросите его зачитать перечень неисправностей, с которыми запрещена эксплуатация автомобиля. Если же инспектор все же выписал штраф, его следует обжаловать.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.