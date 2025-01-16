Штрафы за нарушение ПДД в Румынии и Молдове: что нужно знать — Finance.ua
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Штрафы за нарушение ПДД в Румынии и Молдове: что нужно знать

Личные финансы
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Штрафы за нарушение ПДД в Румынии и Молдове: что нужно знать
Штрафы за нарушение ПДД в Румынии и Молдове: что нужно знать
Штрафы для водителей в Европе варьируются в зависимости от страны, нарушения и даже места, где произошло правонарушение. Finance.ua рассказывает, какие существуют особенности ПДД и на какие штрафы можно «влететь» в Румынии и Молдове.

Румыния

Особенности ПДД и суммы штрафов:
  • в период с 1 ноября по 31 марта ТС должно быть оснащено зимними шинами. При этом шипованные шины запрещены, а цепи можно использовать только в горах;
  • разговаривать по телефону во время движения за рулем — строго запрещено;
  • максимальный уровень алкоголя в крови — 0.0 промилле;
  • не использование ремней безопасности и разговоры по телефону во время вождения автомобиля караются штрафом в размере 60 евро;
  • если уровень алкоголя в крови составляет менее 0.8 ‰, то штраф — от 603 до 1340 лей (130 — 270 евро) + лишение водительского удостоверения на срок до 90 дней;
  • если уровень алкоголя в крови будет превышать 0.8 ‰, то водителя ждет лишение свободы от 1 до 5 лет.
Также следует учитывать, что штрафы в Румынии имеют балльную систему: где штраф в 1 балл рассчитывается как 10% от минимальной экономической заработной платы в стране.
На некоторых участках дорог в городах для транспортных средств категории, А и В могут быть установлены более высокие ограничения скорости, но не более 80 км/ч. В то же время, за превышение скоростного режима предусмотрены штрафы. Ориентировочные суммы штрафов:
  • превышение на 10−20 км/ч — от 290 до 435 леев (55−83 евро) + два штрафных балла;
  • превышение на 21−30 км/ч — от 580 до 725 леев (110−138 евро) + три штрафных балла;
  • превышение на 31−40 км/ч — от 870 до 1160 леев (166−223 евро) + четыре штрафных балла;
  • превышение на 41−50 км/ч — от 1305 до 2900 леев (250−555 евро) + шесть штрафных баллов;
  • превышение более чем на 50 км/ч — от 9 до 20 штрафных баллов (в пересчете на деньги) + лишение прав на 90 дней.

Молдова

Особенности ПДД и суммы штрафов:
  • ближний свет фар в этой стране должен быть включен всегда в период с 1 ноября по 31 марта, а также в темное время суток, в плохую погоду и в туннелях;
  • в соответствии с установленными в Молдове правилами дорожного движения, светопроницаемость лобового стекла и передних боковых окон должна быть не менее 70% (на задние ограничения не распространяются);
  • допустимая концентрация алкоголя в крови: 0,3 промилле;
  • телефон за рулем в этой стране использовать можно, но только с гарнитурой (наушники и т. п.);
  • превышен допустимый уровень алкоголя в крови — штраф от 800 до 2 тыс. евро и лишение права вождения на период 2−5 лет;
  • водитель отказался от прохождения алкотеста — штраф 2 тыс. — 2 300 евро (или неоплачиваемая работа 200−240 часов) и лишение права вождения на 3−5 лет;
  • штрафы за превышение скорости в Молдове от 20 до 100 евро (в зависимости от места нарушения и превышенной скорости).

Подробнее о штрафах в других странах Европы — читайте в статье по ссылке.

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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