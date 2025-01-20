Итоги автомобильного рынка 2024: что искали и выбирали украинцы в прошлом году (инфографика) — Finance.ua

Итоги автомобильного рынка 2024: что искали и выбирали украинцы в прошлом году (инфографика) Сегодня 19:01 — Личные финансы

Итоги автомобильного рынка 2024: что искали и выбирали украинцы в прошлом году (инфографика), freepik

Украинский маркетплейс Auto.ria представил результаты исследования автомобильного рынка в 2024 году. Эксперты маркетплейса проанализировали, как менялся спрос и предложение на новые и подержанные авто, а также какие модели авто предпочитали украинцы.

Подержанные автомобили

В этом году больше всего продавали подержанные авто в Киеве — 17,4%. Среди областей по поиску лидирует Львовская область с показателем 10%. Спрос на подержанные авто заметно увеличился в конце года.

В 2024 году украинцы больше всего искали подержанные авто в сегменте от 10 000 до 15 000 долларов США, а сразу за ним — в диапазоне до 4000 долларов США.

Инфографика: Auto. ria

Как и в прошлом году, рейтинг самых популярных подержанных авто, которые продавали и которыми интересовались, почти сходится. Первенство по популярности (продажи и предложения) занимает Volkswagen Passat, далее — Skoda Octavia. На третьей строчке — Volkswagen Golf как наиболее продаваемый и Volkswagen Transporter, которым больше всего интересовались.

Инфографика: Auto. ria

Анализ популярности типа горючего показывает, что лидером по поисковым запросам являются дизельные автомобили (31,8%), далее — бензин (19,2%), а электро — 5,9%.

Страна-производитель, которая в лидерах среди подержанных автомобилей, является Германия. После нее следует Япония и Франция. Тенденция соответствует прошлогодней.

Новые автомобили

Предложение новых авто колебалось в течение 2024 года.

Что интересно, больше новых авто в 2024 году украинцы искали в ценовом сегменте более 50 000 долларов США, они составляли 21,8% от поисковых запросов, сразу за ними — авто от 25 000 до 35 000 долларов США, их искали 20,4% пользователей.

Инфографика: Auto. ria

Что касается популярности по типам горючего, то больше всего рассматривали бензиновые новые авто — 52,3%, дизель — 26,4%, гибрид — 12,6% и электро — 8,6%.

Инфографика: Auto. ria

Самым популярным новым авто в 2024 году по продажам является Toyota RAV4, а по предложению — Volkswagen Touareg.

Лидером по поисковым запросам стали Renault Duster, Toyota RAV4 и KIA Sportage.

Инфографика: Auto. ria

Напомним, по данным Укравтопрома, по итогам 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области. За год киевляне приобрели — 25 тыс. новых легковых авто, а в Киевской области было зарегистрировано — 5831 новый автомобиль. Жители Днепропетровщины купили — 5232 ед. В Одесской области — 3618 ед. На Львовщине — 3613 ед. На рынках Киева, Днепропетровской области и Одесщины бестселлером года стал компактный кроссовер Renault Duster.

Автомобильный рынок в 2024 году сотрясали масштабные отзывы автомобилей. Десять крупнейших автопроизводителей мира отозвали более 25 миллионов транспортных средств из-за различных неисправностей, от проблем с электроникой до дефектов в конструкции. Лидером по количеству отозванных автомобилей в 2024 году стала Tesla.

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