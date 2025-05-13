Украина привлечет от Европейского инвестиционного банка около 35 млн евро: куда направят средства — Finance.ua

Украина привлечет от Европейского инвестиционного банка около 35 млн евро: куда направят средства Сегодня 18:00 — Казна и Политика

Украина привлечет от Европейского инвестиционного банка около 35 млн евро: куда направят средства

Украина привлечет около 35 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для поддержки малого и среднего бизнеса.

Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, около 20 млн евро, полученных от ЕИБ, правительство направит на поддержку средне- и долгосрочных кредитов для украинских предпринимателей через государственный «ПриватБанк».

Еще до 15 млн евро от ЕИБ пойдут на кредитование малого и среднего бизнеса через Укрэксимбанк , который также принадлежит государству.

«Сегодня приняли важные решения для улучшения доступности кредитования. Таким образом, даем нашим предпринимателям ресурс для развития, инвестиций и роста», — добавил Шмыгаль.

Напомним, 9 апреля Украина и ЕИБ подписали три финансовых соглашения на общую сумму в 300 миллионов евро. Денежные средства пойдут на восстановление украинской критической инфраструктуры.

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