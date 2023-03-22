Украина и МВФ договорились о программе в 15 млрд долларов — Finance.ua
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Украина и МВФ договорились о программе в 15 млрд долларов

Казна и Политика
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Украина и МВФ договорились о программе в 15 млрд долларов
Украина и МВФ договорились о программе в 15 млрд долларов
Украина и Международный валютный фонд достигли соглашения на уровне персонала относительно новой программы на сумму 15,6 млрд долл. сроком 4 года.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
«По итогам работы Миссии Международного валютного фонда, работавшей в Варшаве с 8 по 15 марта 2023 года, и последующих онлайн-консультаций были достигнуты соглашения на уровне персонала (Staff-Level Agreement, SLA) по новой программе „Механизм расширенного финансирования“ (The Extended Fund Facility, EFF). Это соглашение подлежит одобрению Советом директоров МВФ», — говорится в сообщении.

Детали программы

Программа рассчитана на четыре года и предусматривает финансирование в объеме до 11,6 млрд СДР (около 15,6 млрд долл. США).
Она будет направлена на поддержание фискальной, внешней, ценовой и финансовой стабильности, а также постепенное экономическое восстановление Украины в период послевоенной отстройки и присоединения к ЕС.

Программа будет реализовываться в два этапа

На первом этапе усилия будут направлены на укрепление фискальной, внешней, ценовой и финансовой стабильности путем:
  • усиления мобилизации поступлений;
  • отказа от эмиссионного финансирования и обеспечения чистого положительного финансирования с внутреннего долгового рынка;
  • поддержания финансовой стабильности в долгосрочной перспективе, в частности, благодаря подготовке более глубокой оценки оздоровления банковского сектора и дальнейшей поддержке независимости центрального банка.
Также программа будет предусматривать продолжение реформ для усиления управленческих и антикоррупционных устоев, в частности через введение законодательных изменений. Продлится первые 12 — 18 месяцев.
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На втором этапе внимание сместится на более масштабные реформы, направленные на закрепление макроэкономической стабильности, восстановление и отстройку Украины, усиление устойчивости и быстрый и долгосрочный экономический рост, в частности, благодаря вступлению Украины в ЕС.
Предполагается, что на этом этапе Национальный банк вернется к рамке монетарной политики, которая использовалась до полномасштабного вторжения и базировалась на плавающем обменном курсе и режиме таргетирования инфляции при наличии необходимых предпосылок.
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В то же время, фискальная политика будет сосредоточена на критически важных структурных реформах, которые должны обеспечить в среднесрочной перспективе надлежащий уровень доходов за счет внедрения Национальной стратегии доходов вместе с реформированием управления государственными финансами и инвестициями с целью поддержания послевоенного восстановления. Ужесточение конкуренции на критически важном рынке энергоносителей и одновременное уменьшение квазифискальных обязательств дополнят послевоенные усилия в реализации реформ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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