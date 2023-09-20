Литва представила новый пакет помощи Украине — Finance.ua

Литва представила новый пакет помощи Украине
Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас во вторник принял участие в заседании Контактной группы по обороне Украины и представил пакет поддержки Украины.
Об этом сообщает Министерство обороны Литвы.
В рамках «Рамштайна» Анушаускас также представил последний пакет военной поддержки Украины, содержащий «системы подрыва, радары морского наблюдения и боеприпасы для противотанкового гранатомета Carl Gustaf».
Кроме того, в Литве с сентября будут ремонтироваться танки Leopard для Украины.
Литовский министр также подписал декларацию о поддержке коалиции по поддержке Украины в области информационных технологий, или «ІТ-коалицию», которая будет помогать кибербезопасности украинских Вооруженных сил.
Анушаускас особо отметил важность коалиции по разминированию в Украине, которая сейчас создается, и призвал другие страны присоединиться к ней, «внеся свой вклад в виде тренировок, оборудования или финансовых взносов».
Общая военная помощь Литвы Украине с начала полномасштабного вторжения уже превысила 500 миллионов долларов.
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