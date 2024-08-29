Литва передала Украине новый пакет военной помощи — Finance.ua

Литва передала Украине новый пакет военной помощи Сегодня 12:42 — Казна и Политика

Литва передала Украине новый пакет военной помощи

Литва доставила в Украину погрузчики, системы борьбы с беспилотниками, складные кровати и другую военную помощь.

Как сообщает Минобороны Литвы , помощь прибыла в Украину 28 августа.

«В ответ на запросы Украины в этом году Литва уже поставила боеприпасы 155 мм, бронемашины М 577 , бронемашины М 113 , системы борьбы с беспилотниками, необходимое для зимнего сезона оборудование и комплекты теплой одежды, боеприпасы для противотанкового гранатомета „Карл Густав“, дистанционные детонационные системы РІСЕ-1, генераторы, детали в разобранном виде легкого штурмовика Л-39ЗА „Альбатрос“, погрузчики, прицепы, раскладушки и другое вспомогательное оборудование», — говорится в сообщении.

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С начала войны Литва предоставила Украине военную помощь на сумму более EUR647 млн. Общий объем долгосрочной помощи Литвы Украине превысил EUR1 млрд.

Напомним, в среду, 21 августа, правительство Литвы приняло решение о продлении временной защиты для украинских беженцев еще на год. Вид на постоянное жительство, действовавший до 4 марта 2025 года, будет продлен до 4 марта 2026 года.

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