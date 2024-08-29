Литва передала Украине новый пакет военной помощи — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Литва передала Украине новый пакет военной помощи

Казна и Политика
25
Литва передала Украине новый пакет военной помощи
Литва передала Украине новый пакет военной помощи
Литва доставила в Украину погрузчики, системы борьбы с беспилотниками, складные кровати и другую военную помощь.
Как сообщает Минобороны Литвы, помощь прибыла в Украину 28 августа.
«В ответ на запросы Украины в этом году Литва уже поставила боеприпасы 155 мм, бронемашины М577, бронемашины М113, системы борьбы с беспилотниками, необходимое для зимнего сезона оборудование и комплекты теплой одежды, боеприпасы для противотанкового гранатомета „Карл Густав“, дистанционные детонационные системы РІСЕ-1, генераторы, детали в разобранном виде легкого штурмовика Л-39ЗА „Альбатрос“, погрузчики, прицепы, раскладушки и другое вспомогательное оборудование», — говорится в сообщении.
Читайте также
С начала войны Литва предоставила Украине военную помощь на сумму более EUR647 млн. Общий объем долгосрочной помощи Литвы Украине превысил EUR1 млрд.
Напомним, в среду, 21 августа, правительство Литвы приняло решение о продлении временной защиты для украинских беженцев еще на год. Вид на постоянное жительство, действовавший до 4 марта 2025 года, будет продлен до 4 марта 2026 года.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.