Лисовой рассказал, как можно сократить дефицит учителей — Finance.ua

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Лисовой рассказал, как можно сократить дефицит учителей

Казна и Политика
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Лисовой рассказал, как можно сократить дефицит учителей
Лисовой рассказал, как можно сократить дефицит учителей
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой считает, что сократить дефицит учителей можно путем привлечения педагогов из внутренне перемещенных лиц.
Об этом Лисовой заявил на брифинге.
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По словам главы МОН, сейчас в Украине колоссальный дефицит учителей. В частности, не хватает специалистов по математике, английскому языку, информатике и т. д. По его мнению, эта проблема может помочь решить привлечение учителей из числа внутренне перемещенных лиц.
«Мы разрабатываем сейчас со службой занятости специальный отдельный ресурс для учителей ВПЛ, потому что есть регионы, где готовы предоставлять им жилье, платить повышенную зарплату, лишь бы они приезжали работать», — сказал Лесовой.
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Вместе с тем Лисовой отметил, что активно интегрируют учителей ВПЛ в Николаевской области. Там работают педагоги из Донецкой и Херсонской областей.
«Это правильная политика, потому что педагоги должны работать в тех регионах, где они проживают, и не терять свои профессиональные навыки», — добавил он.
По материалам:
Укрінформ
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