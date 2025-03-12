Полицейским в Украине повысят зарплаты — Finance.ua

Полицейским в Украине повысят зарплаты Сегодня 16:15 — Казна и Политика

Полицейским в Украине повысят зарплаты

Как сообщает народный депутат Ярослав Железняк в Telegram , Верховная Рада приняла за основу изменения в закон «О Национальной полиции» об осовременивании размера денежного довольствия полицейских. Документ направлен на повышение зарплат.

Проект № 6506−1 в первом чтении поддержал 261 народный депутат.

Что изменится

Должностной оклад полицейских не может составлять менее 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть не менее 30 280 гривен.

Полицейским будет выплачиваться ежемесячная надбавка за выслугу лет (срок службы) в размере:

при наличии стажа службы в полиции от одного до двух лет — 5%,

от двух до четырех лет — 10%,

от четырех до семи лет — 15%,

от семи до десяти лет — 20%,

от десяти до 13 лет — 25%,

от 13 до 16 лет — 30%,

от 16 до 19 лет — 35%,

от 19 до 22 лет — 40%,

от 22 до 25 лет — 45%,

свыше 25 лет — 50% должностного оклада.

Денежное довольствие полицейских состоит из:

должностного оклада;

доплаты за специальное звание;

надбавки за выслугу лет;

доплаты за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне;

доплаты за научную степень и/или ученое звание;

премии (размер которой в случае ее установления не может превышать 30% должностного оклада).

В настоящее время главной составляющей денежного довольствия полицейских являются должностные оклады, размеры которых были установлены еще в 2015 году.

Справка Finance.ua:

11 марта Верховная Рада приняла правительственный законопроект, предусматривающий введение единых подходов к оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей. Согласно законопроекту, заработная плата государственного служащего учитывает квалификацию и опыт, важность и сложность работы в должности, степень ответственности, а также результативность, эффективность и качество исполнения должностных обязанностей.

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