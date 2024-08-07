Лимиты на валютные переводы: в НБУ считают, что предоставление индивидуальных разрешений несет риски для смягчения валютных ограничений для всех — Finance.ua

Лимиты на валютные переводы: в НБУ считают, что предоставление индивидуальных разрешений несет риски для смягчения валютных ограничений для всех Сегодня 15:42 — Валюта

Лимиты на валютные переводы: в НБУ считают, что предоставление индивидуальных разрешений несет риски для смягчения валютных ограничений для всех

Национальный банк Украины понимает проблемы, с которыми сталкивается бизнес из-за действующих лимитов на внешние валютные переводы, однако по-прежнему считает лучшим постепенное снятие ограничений для всех, чем выдачу индивидуальных разрешений.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Национальный банк понимает проблемы, с которыми сталкиваются субъекты хозяйствования из-за имеющихся валютных ограничений. Предоставление же индивидуальных разрешений отдельным компаниям потребует расходования ограниченного ресурса страны, что может существенно подорвать способность Национального банка формировать предпосылки для смягчения валютных ограничений для всех», — ответил регулятор.

Нацбанк отметил, что в Меморандуме об экономической и финансовой политике в рамках 4-го пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) с Международным валютным фондом (МВФ) предусмотрено, что решения НБУ по предоставлению индивидуальных разрешений должны соответствовать Стратегии и целям обеспечения макроэкономической, финансовой и внешней стабильности и будут приниматься в случаях исключительной важности для государства в военное время.

«Учитывая это, Национальный банк будет принимать решения о дальнейших шагах по смягчению валютных ограничений с учетом их этапности согласно Дорожной карте, а также с соблюдением ключевых принципов Стратегии и только тогда, когда будут сформированы надлежащие предпосылки их реализации», — подчеркнул НБУ.

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Регулятор добавил, что текущая ситуация в экономике Украины и финансовых рынках требует значительной взвешенности при принятии решений, которые могут повлиять на макроэкономическую стабильность.

«НБУ последователен в проведении своей политики, направленной на взвешенное принятие решений, которые основывались бы на комплексном анализе влияния соответствующих операций на состояние денежно-кредитного рынка, включая уровень международных резервов Украины», — говорится в ответе.

«С одной стороны, это необходимо, чтобы сохранить баланс в удовлетворении приоритетных потребностей экономики страны, а с другой — не допустить нарушения баланса на денежно-кредитном рынке», — резюмировал Нацбанк.

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Регулятор напомнил, что дает бизнесу возможность погашать просроченные процентные платежи по состоянию на 1 мая 2024 года в пределах квартального лимита EUR1 млн, тогда как все будущие плановые платежи можно погашать без ограничений по сумме.

Кроме того, частично — до EUR1 млн на одного эмитента — разрешено репатриировать «новые» дивиденды по корпоративным правам или акциям за границу, начисленные по результатам деятельности в период, начинающийся с 1 января 2024 года.

Дополнительно к этим мерам с 11 июля 2024 года разрешено переводить средства из Украины для выплаты юрлицом-резидентом дивидендов сверх разрешенных до этого объемов при условии, что эти средства в конечном итоге направляются на осуществление плановых выплат процентного дохода (купонов) по еврооблигациям, эмитированным по нерезидентом.

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