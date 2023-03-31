Лимит цены на российскую нефть будет оставаться на уровне $60 — Bloomberg Сегодня 15:48 — Энергетика

Лимит цены на российскую нефть будет оставаться на уровне $60 — Bloomberg

Европейская комиссия уведомила дипломатов из 27 стран-членов ЕС, что большинство стран «Группы семи» (G7) пока не готовы снизить ограничение цены на российскую нефть, которое сейчас составляет 60 долларов за баррель.

Об этом стало известно источникам агентства Blomberg , знакомым с этим вопросом.

Европейская комиссия уведомила страны-члены, что ограничение цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель оказалось эффективным в ограничении доступа кремля к нефтедолларам, не нарушая при этом работу рынка, и пока оно останется неизменным.

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Комиссия отметила, что большинство стран G7 пока не готовы снизить порог, заявили проинформированные источники.

В отчете Международного энергетического агентства, легшего в основу пересмотра лимита, говорится, что механизм достиг своих целей. Он снизил доходы москвы и удержал мировые цены на нефть от резкого роста.

В последнем ежемесячном отчете агентства говорится, что верхний предел влияет на цену, по которой продаются российская нефть и нефтепродукты.

Средняя экспортная цена российской нефти составила 52,48 доллара за баррель без учета расходов по доставке и страхованию. Нефть Urals, ключевую экспортную смесь россии, продавали по 45,27 доллара в Черном море, а такие виды, как ESPO, Сахалин и Сокол, экспортируемые из Азии, торговались выше порогового уровня.

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«Группа семи» ранее договорилась пересмотреть уровень цен в середине марта, а законодательство ЕС предусматривает, что цель должна заключаться в поддержании порогового уровня на 5% ниже среднерыночного.

Исходя из этого группа стран-членов, в частности Польша и Эстония, настаивала на снижении порога.

Согласно согласованным правилам, компании ЕС и стран G7 могут предоставлять морские перевозки и услуги, такие как страхование, необходимые для транспортировки российской нефти в третьи страны по всему миру, только в том случае, если продукцию приобрели по цене ниже пороговой.

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Європейська правда По материалам:

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