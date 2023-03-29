США стали крупнейшим поставщиком нефти в ЕС: сколько потеряла россия — Finance.ua

США стали крупнейшим поставщиком нефти в ЕС: сколько потеряла россия Сегодня 20:41 — Энергетика

США стали крупнейшим поставщиком нефти в ЕС: сколько потеряла россия

россия из-за агрессии против Украины лишилась статуса основного поставщика нефти в Евросоюз. За последний год ее доля сократилась до 4%, а на первое место вышли США — на них в декабре пришлось 18% европейского импорта.

Как сообщил Евростат, до февраля 2022 года от 24% до 31% общего объема импортной нефти Евросоюза (40-50 млн баррелей в месяц) шли из россии.

США были вторым по величине поставщиком с долей 10-13% (19-21 млн баррелей).

Норвегия и Казахстан поставляли примерно столько же и владели долей от 8% до 14%. Далее следовали Ирак (7-12%), Ливия и Великобритания (по 5%).

Ситуация стала меняться с весны 2022 года. К концу года российский импорт сократился до 7,6 млн баррелей в месяц (4% от общего импорта), что связано с эмбарго на импорт морской сырой нефти из россии — оно вступило в силу в декабре 2022 года.

Уменьшение импорта из россии удалось компенсировать увеличением поставок из других источников.

США — 34,5 млн баррелей (18% от общего импорта, на 6 процентных пунктов больше против последнего квартала 2021 года),

Норвегия — 32,9 млн баррелей (17% от общего объема импорта, +7 п.п.).

Импорт из Ливии и Великобритании вырос на несколько процентных пунктов (+2 п.п. и +4 п.п. соответственно). Импорт из Казахстана и Ирака остался на том же уровне или незначительно вырос, если сравнить с последним предвоенным кварталом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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