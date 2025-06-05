lifecell повышает цены на некоторые услуги — Finance.ua

lifecell повышает цены на некоторые услуги Сегодня 15:33 — Личные финансы

lifecell повышает цены на некоторые услуги

Мобильный оператор lifecell сообщил об изменениях в тарифах на международные звонки и SMS. Новые условия вступят в силу с 11 июня 2025 года.

Об этом сообщается на сайте оператора.

30 грн/мин будут стоить звонки в:

Болгарию;

Эстонию;

Латвию;

Литву;

Словению.

lifecell также меняет условия использования пакетов минут для звонков в страны первой, второй и третьей групп. Теперь срок действия каждого пакета будет составлять всего 2 дня с момента начисления.

Оператор также повышает тариф на международные SMS: с 11 июня одно сообщение обойдется в 10 гривен вместо нынешних 5 грн.

Все остальные условия тарификации остаются без изменений.

Напомним, Украина сделала еще один шаг к «роумингу как дома». Президент Владимир Зеленский подписал закон № 12150 — финальный шаг для присоединения Украины к зоне роуминга ЕС Roam like at home. В случае положительного заключения ЕК инициирует решение о взаимном признании внутреннего рынка в сфере роуминга. Это означает, что украинцы смогут пользоваться мобильной связью в ЕС без дополнительных затрат.

Сохранять собственные телефонные номера даже в случае отказа от услуг конкретного оператора стремятся многие украинцы. Впрочем, не все знают, что такая возможность действительно существует. Finance.ua рассмотрел пошаговые действия на примере привычных в Украине операторов «Киевстар», Vodafone Украина и Lifecell.

Ранее Finance.ua собрал разные способы проверки счета для абонентов всех популярных мобильных операторов в Украине Операторы имеют по четыре варианта, как проверить баланс.

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