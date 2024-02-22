Лидеры по портфельному банковскому кредитованию Украины — данные Минфина Сегодня 09:30 — Кредит&Депозит

Лидеры по портфельному банковскому кредитованию Украины — данные Минфина

Лидерами среди отраслей, получивших кредиты от банков под частичное государственное гарантирование, являются аграрный сектор и торговля.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 выдано 33 199 кредитов на общую сумму 105,4 млрд гривен.

По состоянию на 1 февраля 2024 года 29 банков-кредиторов обслуживают 19 080 кредитов на сумму 67,2 млрд гривен от общего лимита предоставленных гарантий (43,9 млрд гривен)", — говорится в сообщении.

В январе 2024 года заключено 567 кредитных договоров на сумму более 1,9 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме 0,98 млрд гривен.

Инфографика: Минфин

ПриватБанк, обслуживающий 13 011 кредитов на общую сумму 23,3 млрд грн, что составляет 67% от лимита таких гарантий, предоставленных этому банку. По количеству кредитов, обслуживаемых по состоянию на 1 февраля текущего года, под государственные гарантии на портфельной основе продолжает лидировать, обслуживающий 13 011 кредитов на общую сумму 23,3 млрд грн, что составляет 67% от лимита таких гарантий, предоставленных этому банку.

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Ощадбанк : 2 795 кредитов более чем на 11 млрд грн (87% от лимита банка). Вторым по количеству таких кредитов является: 2 795 кредитов более чем на 11 млрд грн (87% от лимита банка).

Наибольший объем кредитов обслуживается:

в Киеве — 1 874 кредита на 6,6 млрд грн;

в Днепропетровской области — 1585 кредитов на 5,3 млрд грн;

в Киевской области — 1224 кредита на 4,6 млрд грн;

во Львовской области — 1590 кредитов на 4,6 млрд гривен.

По видам экономической деятельности больше всего кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, обслуживаются в следующих сферах:

сельское хозяйство — 6 754 кредита на общую сумму 34,4 млрд грн;

оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств — 7146 кредитов на 15,7 млрд грн;

перерабатывающая промышленность — 2 494 кредита на 11,5 млрд грн;

транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность — 1014 кредита на 2,2 млрд гривен.

Инфографика: Минфин

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