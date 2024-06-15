Лидеры G7 определились с суммой компенсации, которую Россия должна выплатить Украине — Finance.ua
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Лидеры G7 определились с суммой компенсации, которую Россия должна выплатить Украине

Казна и Политика
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Лидеры G7 определились с суммой компенсации, которую Россия должна выплатить Украине
Лидеры G7 определились с суммой компенсации, которую Россия должна выплатить Украине
россия должна заплатить за ущерб, причиненный Украине незаконной агрессивной войной, размер которой, по данным Всемирного банка, превышает $486 млрд.
Об этом идет речь в тексте декларации лидеров стран G7 по итогам саммита в Италии, пишет итальянское агентство Ansa.
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Обязательства россии по международному праву по возмещению ущерба Украине понятны, отмечается в декларации. Лидеры G7 заявили, что продолжают рассматривать все возможные правовые пути, с помощью которых россия будет вынуждена придерживаться этих обязательств.
Кроме того, страны G7 обещают продолжать давление на доходы россии от торговли сырьем и энергоносителями.
В документе также говорится о непреклонной поддержке Украины. Лидеры G7 пообещали продолжить оказывать Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь.
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«Нашей конечной целью остается справедливый, крепкий и всеобъемлющий мир в соответствии с международным правом, Уставом ООН и его принципами, а также уважение суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы будем продолжать поддерживать Украину, пока это необходимо», — говорится в декларации.

Боритесь — поборемся! Слава Украине!

По материалам:
Forbes.ua
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