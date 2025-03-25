LG Electronics закроет свой NFT-маркетплейс — Finance.ua

LG Electronics закроет свой NFT-маркетплейс Сегодня 07:07 — Криптовалюта

LG Electronics закроет свой NFT-маркетплейс

Компания LG Electronics сообщила клиентам о прекращении поддержки NFT-маркетплейса LG Art Lab, запущенного в сентябре 2022 года. Компания объяснила свое решение стремлением исследовать новые возможности.

«После тщательного рассмотрения мы приняли сложное решение закрыть платформу. Поскольку пространство NFT продолжает развиваться, мы считаем, что сейчас самое время сместить фокус и изучить новые возможности», — говорится в заявлении компании.

Согласно ему, маркетплейс будет официально закрыт 17 июня 2025 года. Все NFT на площадке будут автоматически переведены в кошельки владельцев до 30 апреля. Также это можно сделать вручную.

Те токены, которые были выпущены в сети Ethereum, в компании предлагают перевести, в частности для продажи, на другие маркетплейсы. В качестве примера в LG привели OpenSea. Компания продолжит поддержку сервиса до 18 июля 2025 года.

«Мы невероятно благодарны художникам, коллекционерам и энтузиастам, принявшим участие в этом путешествии. Благодаря вашей поддержке и творчеству LG Art Lab стал по-настоящему особым местом, и мы искренне ценим доверие, которое вы нам оказали. Несмотря на то, что эта глава подходит к концу, наша страсть к цифровому искусству и инновациям остается сильной, и мы с нетерпением ждем, как пространство NFT будет продолжать расти и развиваться», — резюмировали в компании.

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LG запустила маркетплейс в сентябре 2022 года. Согласно анонсу, пользователи могли покупать NFT прямо со смарттелевизоров бренда. Кроме того, в рамках этого проекта вышли несколько коллекций в соавторстве с известными художниками. Сам сервис создан на базе инфраструктуры Hedera.

Спустя год LG продолжила развивать инициативу. В частности, в прессе появилась информация, что компания ищет патент на телевизор, который позволил бы не только покупать, но и отображать NFT, а также подключать криптокошелек.

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В какой-то степени LG Art Lab стал ответом на аналогичную инициативу от Samsung и Nifty Gateway. При этом компания по-прежнему поддерживает продукт.

LG Electronics — не единственная фирма, которая свернула деятельность по NFT-направлению. О своем закрытии также заявила компания RTFKT, дочерняя фирма Nike, отвечавшая за проекты в этой сфере.

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