Coinbase добавила возможность выпуска сгенерированных ИИ NFT — Finance.ua

Coinbase добавила возможность выпуска сгенерированных ИИ NFT
Криптовалютная биржа Coinbase добавила новый инструмент в своем NFT-маркетплейсе — Coinbase NFT Instamint. Он позволяет выпускать сгенерированные ИИ токены в сети Base.
Инструмент находится в разделе Creator Hub. Раньше здесь была возможность создать токен, просто загрузив фото. Теперь изображение для NFT можно сгенерировать с помощью ИИ.
Для выпуска токена нужно привязать кошелек MetaMask, WalletConnect или Coinbase. Пользователь заплатит только за газ.
Напомним, Coinbase запустила свой NFT-маркетплейс в 2022 году. При этом в начале 2023 г. объем торгов на платформе резко снизился.
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