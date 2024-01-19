Coinbase добавила возможность выпуска сгенерированных ИИ NFT — Finance.ua

Coinbase добавила возможность выпуска сгенерированных ИИ NFT Сегодня 02:18 — Криптовалюта

Coinbase добавила возможность выпуска сгенерированных ИИ NFT

Криптовалютная биржа Coinbase добавила новый инструмент в своем NFT-маркетплейсе — Coinbase NFT Instamint. Он позволяет выпускать сгенерированные ИИ токены в сети Base.

Инструмент находится в разделе Creator Hub. Раньше здесь была возможность создать токен, просто загрузив фото. Теперь изображение для NFT можно сгенерировать с помощью ИИ.

Для выпуска токена нужно привязать кошелек MetaMask, WalletConnect или Coinbase. Пользователь заплатит только за газ.

Напомним, Coinbase запустила свой NFT-маркетплейс в 2022 году. При этом в начале 2023 г. объем торгов на платформе резко снизился.

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