LG Electronics прекращает поставки в россию — Finance.ua

LG Electronics прекращает поставки в россию

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LG Electronics прекращает поставки в россию

Корейская компания LG Electronics сообщила о прекращении поставок в россию. Заявила о поддержке усилий по оказанию гуманитарной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба LG Electronics.

«LG Electronics останавливает все поставки в россию и продолжит внимательно следить за развитием ситуации. Мы глубоко обеспокоены здоровьем и безопасностью всех людей, и LG по-прежнему предана поддержке усилий по оказанию гуманитарной помощи», — пишет пресс-служба.

Следует добавить, что компания является одним из крупнейших в мире производителей бытовой техники и электроники.

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