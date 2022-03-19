LG Electronics прекращает поставки в россию — Finance.ua
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LG Electronics прекращает поставки в россию

Сегодня 12:46Фондовый рынок
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LG Electronics прекращает поставки в россиюLG Electronics прекращает поставки в россию
Корейская компания LG Electronics сообщила о прекращении поставок в россию. Заявила о поддержке усилий по оказанию гуманитарной помощи.
Об этом сообщает пресс-служба LG Electronics.
«LG Electronics останавливает все поставки в россию и продолжит внимательно следить за развитием ситуации. Мы глубоко обеспокоены здоровьем и безопасностью всех людей, и LG по-прежнему предана поддержке усилий по оказанию гуманитарной помощи», — пишет пресс-служба.
Следует добавить, что компания является одним из крупнейших в мире производителей бытовой техники и электроники.

Справка Finance.ua:

  • после начала войны США, Британия, Канада, Австралия, Япония и ЕС наложили суммарные санкции на 900 физических лиц и 300 компаний;
  • американская сеть заведений питания Burger King не может остановить работу ресторанов в россии, потому что их тамошний партнер отказывается это делать;
  • сервис доставки Rocket замораживает деятельность в Украине.
По материалам: РБК-Україна
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