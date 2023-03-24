Leroy Merlin анонсировала продажу всех своих магазинов в россии — Finance.ua

Leroy Merlin анонсировала продажу всех своих магазинов в россии Сегодня 16:34 — Фондовый рынок

Leroy Merlin анонсировала продажу всех своих магазинов в россии

Французская Leroy Merlin заявила о планах продать все свои магазины в россии. Теперь дочернюю компанию могут передать локальному менеджменту.

Об этом сообщает пресс-центр французской группы ADEO, владеющей магазином.

«После более чем 18 лет деятельности в россии передача контроля над компанией Leroy Merlin местному руководству должна сохранить рабочие места 45 000 сотрудников и гарантировать, что деятельность компании останется на службе жителей страны», — говорится в заявлении.

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Отмечается, что ADEO приостановила какие-либо инвестиции в россию после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, но при этом магазины Leroy Merlin продолжили работу в городах рф.

Напомним, около 200 австрийских компаний, работающих в Украине, непосредственно пострадали от войны, но остаются в стране. Согласно опросу, каждая вторая австрийская компания работает со сниженной мощностью, около 42% компаний работают в полную силу.

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