Австрійські компанії попри війну продовжують роботу в Україні — Finance.ua
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Австрійські компанії попри війну продовжують роботу в Україні

Фондовий ринок
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Австрійські компанії попри війну продовжують роботу в Україні
Австрійські компанії попри війну продовжують роботу в Україні
Близько 200 австрійських компаній, які працюють в Україні, безпосередньо постраждали від війни, але залишаються в країні.
Про це повідомляє APA із посиланням на відповідне опитування Економічної палати Австрії (WKÖ).
«Багато австрійських компаній залишаються відданими Україні. Вони беруть на себе відповідальність за своїх працівників і надають важливу підтримку країні в драматичній ситуації», — зазначила заступниця генсекретаря WKÖ Маріанна Кюнель.
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Згідно з опитуванням, кожна друга австрійська компанія працює зі зниженою потужністю, близько 42% компаній працюють на повну силу.
Австрійські компанії працюють в Україні у багатьох секторах, включаючи сільське господарство, виробництво спецій, сільськогосподарські технології та машинобудування. Їх інвестиції в Україну склали близько 1,62 млрд євро.
Зазначається, що за перші 11 місяців 2022 року австрійський експорт до України впав на 18,7%. З іншого боку, попри війну імпорт з України, особливо руд та металобрухту, зріс на 13,9%.
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Як зазначила уповноважена з питань економіки Габріеле Газельсбергер, на початку повномасштабної російської війни спостерігався значний економічний спад. Деякі австрійські компанії перенесли свої склади запчастин на захід України і розмістилися там в індустріальних парках. За її словами, загалом серед компаній спостерігається високий рівень солідарності і близько 77% опитаних WKÖ компаній очікують, що кількість працівників залишиться незмінною. Кожна третя компанія також організовує гуманітарну допомогу або вживає інших заходів для надання підтримки, а 19% компаній надають житло за межами України.
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Попри те, що трохи більше половини опитаних компаній очікують зниження загального обороту та погіршення ситуації із замовленнями, близько трьох чвертей компаній досить оптимістично налаштовані щодо своєї діяльності: вони не очікують змін або ж чекають навіть на ріст.
Зокрема, австрійський бізнес має намір взяти участь у відбудові України. Так, 15-16 лютого у Варшаві відбулася виставка «Rebuild Ukraine», в якій взяли участь також близько 40 австрійських компаній. Серед них були Frequentis, Innio Jenbacher, Strabag, Waagner-Biro та VA Tech Wabag.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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