Австрійські компанії попри війну продовжують роботу в Україні — Finance.ua

Австрійські компанії попри війну продовжують роботу в Україні Сьогодні 11:16 — Фондовий ринок

Австрійські компанії попри війну продовжують роботу в Україні

Близько 200 австрійських компаній, які працюють в Україні, безпосередньо постраждали від війни, але залишаються в країні.

Про це повідомляє APA із посиланням на відповідне опитування Економічної палати Австрії (WKÖ).

«Багато австрійських компаній залишаються відданими Україні. Вони беруть на себе відповідальність за своїх працівників і надають важливу підтримку країні в драматичній ситуації», — зазначила заступниця генсекретаря WKÖ Маріанна Кюнель.

Згідно з опитуванням, кожна друга австрійська компанія працює зі зниженою потужністю, близько 42% компаній працюють на повну силу.

Австрійські компанії працюють в Україні у багатьох секторах, включаючи сільське господарство, виробництво спецій, сільськогосподарські технології та машинобудування. Їх інвестиції в Україну склали близько 1,62 млрд євро.

Зазначається, що за перші 11 місяців 2022 року австрійський експорт до України впав на 18,7%. З іншого боку, попри війну імпорт з України, особливо руд та металобрухту, зріс на 13,9%.

Як зазначила уповноважена з питань економіки Габріеле Газельсбергер, на початку повномасштабної російської війни спостерігався значний економічний спад. Деякі австрійські компанії перенесли свої склади запчастин на захід України і розмістилися там в індустріальних парках. За її словами, загалом серед компаній спостерігається високий рівень солідарності і близько 77% опитаних WKÖ компаній очікують, що кількість працівників залишиться незмінною. Кожна третя компанія також організовує гуманітарну допомогу або вживає інших заходів для надання підтримки, а 19% компаній надають житло за межами України.

Попри те, що трохи більше половини опитаних компаній очікують зниження загального обороту та погіршення ситуації із замовленнями, близько трьох чвертей компаній досить оптимістично налаштовані щодо своєї діяльності: вони не очікують змін або ж чекають навіть на ріст.

Зокрема, австрійський бізнес має намір взяти участь у відбудові України. Так, 15-16 лютого у Варшаві відбулася виставка «Rebuild Ukraine», в якій взяли участь також близько 40 австрійських компаній. Серед них були Frequentis, Innio Jenbacher, Strabag, Waagner-Biro та VA Tech Wabag.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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