Lenovo готовит к выпуску ноутбук, который может заряжаться от солнца (фото) — Finance.ua
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Lenovo готовит к выпуску ноутбук, который может заряжаться от солнца (фото)

Технологии&Авто
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Lenovo готовит к выпуску ноутбук, который может заряжаться от солнца (фото)
Lenovo готовит к выпуску ноутбук, который может заряжаться от солнца (фото)
Компания Lenovo анонсировала новый концептуальный ноутбук — Yoga Solar PC.
Этот ноутбук имеет встроенные солнечные панели, которые могут его заряжать. Естественно, для наибольшей эффективности его лучше использовать на прямом солнечном свете.
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В крышку устройства встроена солнечная панель с коэффициентом преобразования солнечной энергии более 24%. Lenovo заявляет, что это один из самых высоких показателей в отрасли, и позволяет ноутбуку заряжаться за разумный промежуток времени.
Lenovo готовит к выпуску ноутбук, который может заряжаться от солнца (фото)
Однако скорость зарядки, вероятно, будет значительно ниже, чем при подключении к розетке. Однако, поскольку это лишь концепт, этот недостаток пока некритичный.
Lenovo готовит к выпуску ноутбук, который может заряжаться от солнца (фото)
Lenovo заявляет, что всего 20 минут зарядки на солнце обеспечат около часа воспроизведения видео. То есть если оставить ноутбук заряжаться на час, можно получить примерно три часа работы.
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Lenovo говорит, что достигла высокого коэффициента преобразования солнечной энергии благодаря технологии «Back Contact Cell».
Она позволяет максимизировать поглощение солнечного света, благодаря чему удается получить один час работы после 20 минут зарядки.
Также эта технология обеспечивает эффективную работу панелей даже при слабом освещении, хотя зарядка в таких условиях происходит медленнее и производится меньше энергии.
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По словам компании, этого достаточно для поддержания заряда ноутбука в режиме ожидания. Однако во время активного использования производимой энергии может быть недостаточно для поддержания работы устройства.
К сожалению, производитель не раскрыл других характеристик ноутбука. Также Lenovo не сообщила, когда планирует выпустить серийную версию устройства.
По материалам:
mezha.media
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