Acer объявила о 10% повышении цен на ноутбуки из-за пошлин Трампа — Finance.ua
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Acer объявила о 10% повышении цен на ноутбуки из-за пошлин Трампа

Технологии&Авто
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Acer объявила о 10% повышении цен на ноутбуки из-за пошлин Трампа
Acer объявила о 10% повышении цен на ноутбуки из-за пошлин Трампа
Глава Acer заявил о 10% повышении цен на товары, на которые распространяются новые пошлины. Следует также ожидать подорожания технологичных товаров от других компаний.
Как сообщает Taiwan Economic Daily, ссылаясь на Daily Telegraph, в интервью британской прессе CEO Acer Чэнь Цзюньшэн объявил о планах повысить цены на импорт, на который распространяются «тарифы» администрации США.
По предварительным оценкам, новые ноутбуки Acer, произведенные в Китае и проданные в Соединенные Штаты, могут вырасти в цене начиная с марта. Также возможно, что устройства, которые будут продаваться в США, будут производиться OEM-партнерами не на материковой части Китая.
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Acer уже переносит сборку своих настольных компьютеров за пределы Китая, также компания ищет цепочки поставок вне Китая. По словам генерального директора, производство в Соединенных Штатах тоже является вариантом.
Глава компании отметил, что цены для конечных пользователей должны быть скорректированы в соответствии с пошлинами. Увеличение на 10% напрямую зависит от пошлин по отношению к Китаю, однако не учитывает других факторов, которые тоже могут повлиять на цену. Чэнь Цзюньшэн говорит, что в краткосрочной перспективе Acer все еще имеет запасы в Соединенных Штатах, чтобы справиться с пошлинами, но они в свое время все же отразятся на цене товаров для потребителей.
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Acer является пятым по продажам компьютерным брендом в США, компанию обходят HP, Dell, Lenovo и Apple. Компания продает в стране ноутбуки, видеокарты, материнские платы и т. д. Так что ожидаемое повышение их стоимости станет дополнительной нагрузкой на рост цен, вызванный дефицитом видеокарт NVIDIA. После сообщения Чэнь Цзюньшеня стоимость акций Acer выросла.
По словам издания, индустрия ожидает, что такие бренды как Asus, Dell и HP также повысят цены позже. 17 февраля Asus сообщила, что разработала план усиления устойчивости цепочки поставок, уменьшения влияния внешних факторов, увеличения внимания к изменениям в структуре затрат, поддержанию операционной гибкости и стремления обеспечить лучшую цену и потребительский опыт.
Повышение цен, прежде всего, касается США. Стоимость компьютеров и компонентов в других странах зависит от того, как Acer и другие бренды собираются компенсировать возросшее бремя на бизнес.
По материалам:
ITC.ua
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