Эксперты назвали лучшее «железо» 2024 года — от ноутбука до процессора с видеокартой — Finance.ua
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Эксперты назвали лучшее «железо» 2024 года — от ноутбука до процессора с видеокартой

Фондовый рынок
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Эксперты назвали лучшее «железо» 2024 года — от ноутбука до процессора с видеокартой
Эксперты назвали лучшее «железо» 2024 года — от ноутбука до процессора с видеокартой
Журналисты авторитетного издания PC Gamer подвели итоги прошлого года и выбрали лучшее «железо» в разных номинациях. К примеру, лучшей видеокартой эксперты назвали GeForce RTX 4070 Ti Super, а лучшим процессором — AMD Ryzen 7 9800X3D.
Лучшим портативным игровым устройством специалисты признали Asus ROG Ally X, а лучшим игровым ноутбуком — Asus ROG Zephyrus G16 (2024).

Лучшее «железо» 2024 года от PC Gamer

  • Лучший процессор — AMD Ryzen 7 9800X3D
  • Лучшая видеокарта — GeForce RTX 4070 Ti Super
  • Лучший игровой ноутбук — Asus ROG Zephyrus G16 (2024)
  • Лучший монитор — LG UltraGear 32GS95UE.
  • Лучший SSD-накопитель — Team Group MP44 на 4 ТВ
  • Лучшая материнская плата — Asus ROG Strix X670E-I Gaming
  • Лучшая клавиатура — ​​Keychron Q3 Max
  • Лучшая гарнитура — ​​BeyerDynamic MMX 330 Pro.
  • Лучшая мышь — Razer DeathAdder V3 HyperSpeed
  • Лучший микрофон — Shure MV7+
  • Лучшее портативное игровое устройство — Asus ROG Ally X
  • «Джокер» — Moza R5 Bundle + Performance Kit.
Напомним, в ближайшие недели пройдет презентация видеокарт Nvidia нового поколения. Вместе с RTX 5090 и 5080 должны представить RTX 5070 и 5070 Ti. Приблизительно в это же время AMD анонсирует семейство RDNA 4 (Radeon 9000).
По материалам:
УНІАН
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