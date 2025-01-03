Эксперты назвали лучшее «железо» 2024 года — от ноутбука до процессора с видеокартой Сегодня 06:41 — Фондовый рынок

Эксперты назвали лучшее «железо» 2024 года — от ноутбука до процессора с видеокартой

Журналисты авторитетного издания PC Gamer подвели итоги прошлого года и выбрали лучшее «железо» в разных номинациях. К примеру, лучшей видеокартой эксперты назвали GeForce RTX 4070 Ti Super, а лучшим процессором — AMD Ryzen 7 9800X3D.

Лучшим портативным игровым устройством специалисты признали Asus ROG Ally X, а лучшим игровым ноутбуком — Asus ROG Zephyrus G16 (2024).

Лучшее «железо» 2024 года от PC Gamer

Лучший процессор — AMD Ryzen 7 9800X3D

— AMD Ryzen 7 9800X3D Лучшая видеокарта — GeForce RTX 4070 Ti Super

— GeForce RTX 4070 Ti Super Лучший игровой ноутбук — Asus ROG Zephyrus G16 (2024)

— Asus ROG Zephyrus G16 (2024) Лучший монитор — LG UltraGear 32GS95UE.

— LG UltraGear 32GS95UE. Лучший SSD-накопитель — Team Group MP44 на 4 ТВ

— Team Group MP44 на 4 ТВ Лучшая материнская плата — Asus ROG Strix X670E-I Gaming

— Asus ROG Strix X670E-I Gaming Лучшая клавиатура — ​​Keychron Q3 Max

— ​​Keychron Q3 Max Лучшая гарнитура — ​​BeyerDynamic MMX 330 Pro.

— ​​BeyerDynamic MMX 330 Pro. Лучшая мышь — Razer DeathAdder V3 HyperSpeed

— Razer DeathAdder V3 HyperSpeed Лучший микрофон — Shure MV7+

— Shure MV7+ Лучшее портативное игровое устройство — Asus ROG Ally X

— Asus ROG Ally X «Джокер» — Moza R5 Bundle + Performance Kit.

Напомним, в ближайшие недели пройдет презентация видеокарт Nvidia нового поколения. Вместе с RTX 5090 и 5080 должны представить RTX 5070 и 5070 Ti. Приблизительно в это же время AMD анонсирует семейство RDNA 4 (Radeon 9000).

УНІАН По материалам:

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