Эксперты назвали лучшее «железо» 2024 года — от ноутбука до процессора с видеокартой
Журналисты авторитетного издания PC Gamer подвели итоги прошлого года и выбрали лучшее «железо» в разных номинациях. К примеру, лучшей видеокартой эксперты назвали GeForce RTX 4070 Ti Super, а лучшим процессором — AMD Ryzen 7 9800X3D.
Лучшим портативным игровым устройством специалисты признали Asus ROG Ally X, а лучшим игровым ноутбуком — Asus ROG Zephyrus G16 (2024).
Лучшее «железо» 2024 года от PC Gamer
- Лучший процессор — AMD Ryzen 7 9800X3D
- Лучшая видеокарта — GeForce RTX 4070 Ti Super
- Лучший игровой ноутбук — Asus ROG Zephyrus G16 (2024)
- Лучший монитор — LG UltraGear 32GS95UE.
- Лучший SSD-накопитель — Team Group MP44 на 4 ТВ
- Лучшая материнская плата — Asus ROG Strix X670E-I Gaming
- Лучшая клавиатура — Keychron Q3 Max
- Лучшая гарнитура — BeyerDynamic MMX 330 Pro.
- Лучшая мышь — Razer DeathAdder V3 HyperSpeed
- Лучший микрофон — Shure MV7+
- Лучшее портативное игровое устройство — Asus ROG Ally X
- «Джокер» — Moza R5 Bundle + Performance Kit.
Напомним, в ближайшие недели пройдет презентация видеокарт Nvidia нового поколения. Вместе с RTX 5090 и 5080 должны представить RTX 5070 и 5070 Ti. Приблизительно в это же время AMD анонсирует семейство RDNA 4 (Radeon 9000).
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