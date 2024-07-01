Легко преодолевает 150 км: США начнет производить новые ракеты для Himars — Finance.ua
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Легко преодолевает 150 км: США начнет производить новые ракеты для Himars

Технологии&Авто
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Легко преодолевает 150 км: США начнет производить новые ракеты для Himars
Легко преодолевает 150 км: США начнет производить новые ракеты для Himars
Компания Lockheed Martin будет выпускать управляемые ракеты повышенной дальности ER GMLRS, которые используются в реактивной системе залпового огня Himars.
Об этом пишет Defense News. Производство Extended Range Guided Multiple Launch Rocket System одобрила армия США.
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В мае компания получила контракт на 2024 финансовый год на сумму $200 млн на создание 240 GMLRS повышенной дальности. «Финансирование включает в себя производство, оснащение и оборудование для хранения», — отмечает Defense News.
GMLRS ER уже прошел несколько успешных испытаний, что привело к решению о его производстве. По словам представителя Lockheed, армия приняла решение включить GMLRS ER в производственную линию Lockheed в Камдене, американский штат Арканзас, в январе.
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Компания намерена нарастить темпы производства GMLRS с шести до 14 тыс. ракет в год и заключить многолетний контракт на их выпуск в 2024 финансовом году.
«Компания заключила соглашение на GMLRS на сумму $4,8 млрд в 2023 году, поскольку США скорректировали объемы производства, чтобы пополнить ракеты, присланные в Украину», — пишет Defense News.
ER GMLRS отличаются увеличенным ракетным двигателем и конструкцией корпуса, калибр увеличен с 227 мм до 254 мм. Дальность применения ракеты составляет 150 км. Шесть ER GMLRS размещаются в транспортно-пусковом контейнере стандартных размеров.
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