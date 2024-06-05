Пентагон заключил большой контракт на изготовление HIMARS — Finance.ua

Пентагон заключил большой контракт на изготовление HIMARS
Пентагон заключил масштабный модификационный контракт с оружейной компанией Lockheed Martin на производство высокомобильных ракетных артиллерийских систем HIMARS.
Соглашение стоит $1,933 млрд, подрядчиком является Армейское командование по контрактам.
«Места проведения работ и финансирование будут определяться для каждого заказа с вероятной датой завершения 31 мая 2028», — говорится в сообщении.
Не сообщили количество систем, которые должна поставить компания.
В начале мая сообщалось о контракте на производство HIMARS на сумму $861,3 млн со сроками исполнения до конца мая 2026 года.
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