Латвия первой в мире признала украинские электронные подписи Сегодня 14:28

Украинцы смогут подписывать документы в Латвии онлайн

Латвия стала первой страной в мире, которая ввела полное взаимное признание электронных подписей с Украиной.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

С 2026 года украинские квалифицированные электронные подписи (КЭП), включенные в Доверительный список третьих стран Европейской комиссии, приравниваются в Латвии к собственноручной подписи.

Это решение упрощает взаимодействие украинских граждан и бизнеса с латвийскими учреждениями. В настоящее время в Латвии проживает более 31 тыс. граждан Украины.

Украина признала европейские КЭП еще в 2023 году. Латвия сделала аналогичный ответный шаг, создав уникальный кейс полного цифрового доверия на международном уровне.

Что изменится для граждан и бизнеса

Теперь украинцы и украинские компании могут использовать цифровые услуги Латвии без необходимости личных визитов и бумажных документов.

В частности, электронные подписи можно использовать для:

взаимодействия с банками: подписывать электронные документы (договоры, акты, счета) с полной юридической силой;

подачи заявления на получение государственных и муниципальных услуг Латвии;

ведения бизнеса: подписывать контракты с латвийскими партнерами онлайн.

Как пользоваться электронной подписью

Для работы с латвийскими учреждениями можно использовать Дія. Підпис-EU или другие украинские электронные подписи, соответствующие стандартам Европейского Союза.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Министерство цифровой трансформации коренным образом обновило сервис проверки (валидации) электронных подписей на id.gov.ua. Теперь он отвечает актуальным стандартам ЕС и выдает результат валидации в электронной форме, имеющий полную юридическую силу.

10 февраля в Украине начался переход на новый стандарт криптографической защиты данных — «Купина». Новые ключи квалифицированной электронной подписи будут формироваться по усиленному алгоритму, обеспечивающему более высокий уровень защиты электронных документов и цифровой информации.

