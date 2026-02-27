0 800 307 555
Латвия первой в мире признала украинские электронные подписи

22
Украинцы смогут подписывать документы в Латвии онлайн
Латвия стала первой страной в мире, которая ввела полное взаимное признание электронных подписей с Украиной.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
С 2026 года украинские квалифицированные электронные подписи (КЭП), включенные в Доверительный список третьих стран Европейской комиссии, приравниваются в Латвии к собственноручной подписи.
Это решение упрощает взаимодействие украинских граждан и бизнеса с латвийскими учреждениями. В настоящее время в Латвии проживает более 31 тыс. граждан Украины.
Украина признала европейские КЭП еще в 2023 году. Латвия сделала аналогичный ответный шаг, создав уникальный кейс полного цифрового доверия на международном уровне.

Что изменится для граждан и бизнеса

Теперь украинцы и украинские компании могут использовать цифровые услуги Латвии без необходимости личных визитов и бумажных документов.
В частности, электронные подписи можно использовать для:
  • взаимодействия с банками: подписывать электронные документы (договоры, акты, счета) с полной юридической силой;
  • подачи заявления на получение государственных и муниципальных услуг Латвии;
  • ведения бизнеса: подписывать контракты с латвийскими партнерами онлайн.

Как пользоваться электронной подписью

Для работы с латвийскими учреждениями можно использовать Дія. Підпис-EU или другие украинские электронные подписи, соответствующие стандартам Европейского Союза.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Министерство цифровой трансформации коренным образом обновило сервис проверки (валидации) электронных подписей на id.gov.ua. Теперь он отвечает актуальным стандартам ЕС и выдает результат валидации в электронной форме, имеющий полную юридическую силу.
10 февраля в Украине начался переход на новый стандарт криптографической защиты данных — «Купина». Новые ключи квалифицированной электронной подписи будут формироваться по усиленному алгоритму, обеспечивающему более высокий уровень защиты электронных документов и цифровой информации.
По материалам:
Finance.ua
