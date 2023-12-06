Lamborghini ввел четырехдневную рабочую неделю для своих рабочих — Finance.ua

Lamborghini ввел четырехдневную рабочую неделю для своих рабочих Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Lamborghini ввел четырехдневную рабочую неделю для своих рабочих

Итальянский автопроизводитель Lamborghini во вторник заключил соглашение с профсоюзами о введении четырехдневной рабочей недели для своих работников производственных профессий.

Об этом сообщает Reuters.

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Профсоюзы FIOM и FIM-CISL назвали заключенное соглашение «историческим», поскольку впервые в Европе в автомобильной промышленности удалось добиться значительного сокращения рабочего времени компании не просто без сокращения заработной платы персонала, но и с ее повышением.

Таким образом, производственные работники Lamborghini, работавшие в две смены, будут чередовать пятидневную неделю с четырехдневной, в целом сокращая 22 рабочих дня в год. Те из них, кто работает в три смены, включая ночные, будут иметь пятидневную рабочую неделю, которая будет чередоваться с двумя четырехдневными, в результате чего на год будет сокращен 31 рабочий день, отметили профсоюзы.

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Что касается оплаты труда — соглашение включает увеличение на 50% переменных бонусов, выплачиваемых работникам, а также увеличение одноразового бонуса в размере более 1000 евро, который будет начислен им в этом месяце.

Заключенное соглашение Lamborghini является частью более широких изменений рамочного контракта, по которому работают производственные сотрудники. Он также предусматривает создание 500 рабочих мест, повышение годовой заработной платы и введение дополнительных трудовых льгот.

Укрінформ По материалам:

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