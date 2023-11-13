Канада протестировала четырехдневную рабочую неделю: какие выводы сделали компании — Finance.ua
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Канада протестировала четырехдневную рабочую неделю: какие выводы сделали компании

Личные финансы
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Канада протестировала четырехдневную рабочую неделю: какие выводы сделали компании
Канада протестировала четырехдневную рабочую неделю: какие выводы сделали компании
В Канаде завершился большой эксперимент по внедрению четырехдневной недели. Тестирование длилось целый год и показало перспективные результаты. Работодатели не только не заметили падения производительности труда, но и зафиксировали ее рост, а сотрудники стали значительно здоровее и счастливее. Большинство решило оставить четырехдневку даже после окончания эксперимента.
Об этом говорится в отчете Йоркского университета о проведении эксперимента, пишет Now Toronto.

Как все происходило

В годовом исследовании приняли участие 30 компаний и 3,5 тыс. сотрудников.
Вариантов организации четырехдневной рабочей недели было два:
  • сотрудники выполняют прежний объем работы за 32 рабочих часа в неделю вместо 40 часов;
  • 40 рабочих часов распределяются на 4 дня недели, а не на 5.
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Результаты

В обоих сценариях результаты поражают. Выводы работодателей:
  • 90% руководителей заявили, что производительность труда в компании осталась на прежнем уровне или даже выросла в результате введения нового графика;
  • 96% отметили, что им стало гораздо легче привлекать и удерживать талантливых сотрудников благодаря более прогрессивному графику;
  • 93% опрошенных заявили, что планируют продолжать использовать четырехдневную рабочую неделю в течение длительного времени.
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Более того, 96% работников стали счастливее. Также четырехдневная рабочая неделя повлияла на состояние здоровья людей, заметно улучшив его.
«Исследования показывают, что сокращенный и сжатый рабочий график часто повышает производительность труда и экономическую отдачу, улучшает здоровье, укрепляет инициативы по обеспечению справедливости и сокращает выбросы углекислого газа», — отмечается в отчете.
А вы хотели бы работать всего 4 дня в неделю? Ответьте на нашем новом опросе по ссылке.

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По материалам:
Обозреватель
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