Канада протестировала четырехдневную рабочую неделю: какие выводы сделали компании — Finance.ua

Канада протестировала четырехдневную рабочую неделю: какие выводы сделали компании Сегодня 17:43 — Личные финансы

Канада протестировала четырехдневную рабочую неделю: какие выводы сделали компании

В Канаде завершился большой эксперимент по внедрению четырехдневной недели. Тестирование длилось целый год и показало перспективные результаты. Работодатели не только не заметили падения производительности труда, но и зафиксировали ее рост, а сотрудники стали значительно здоровее и счастливее. Большинство решило оставить четырехдневку даже после окончания эксперимента.

Об этом говорится в отчете Йоркского университета о проведении эксперимента, пишет Now Toronto

Как все происходило

В годовом исследовании приняли участие 30 компаний и 3,5 тыс. сотрудников.

Вариантов организации четырехдневной рабочей недели было два:

сотрудники выполняют прежний объем работы за 32 рабочих часа в неделю вместо 40 часов;

40 рабочих часов распределяются на 4 дня недели, а не на 5.

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Результаты

В обоих сценариях результаты поражают. Выводы работодателей:

90% руководителей заявили, что производительность труда в компании осталась на прежнем уровне или даже выросла в результате введения нового графика;

96% отметили, что им стало гораздо легче привлекать и удерживать талантливых сотрудников благодаря более прогрессивному графику;

93% опрошенных заявили, что планируют продолжать использовать четырехдневную рабочую неделю в течение длительного времени.

Более того, 96% работников стали счастливее. Также четырехдневная рабочая неделя повлияла на состояние здоровья людей, заметно улучшив его.

«Исследования показывают, что сокращенный и сжатый рабочий график часто повышает производительность труда и экономическую отдачу, улучшает здоровье, укрепляет инициативы по обеспечению справедливости и сокращает выбросы углекислого газа», — отмечается в отчете.

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Обозреватель По материалам:

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