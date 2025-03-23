Lamborghini установила рекорды: доход впервые превысил три миллиарда евро — Finance.ua

Lamborghini установила рекорды: доход впервые превысил три миллиарда евро Сегодня 05:08 — Фондовый рынок

Lamborghini установила рекорды: доход впервые превысил три миллиарда евро

Lamborghini завершила 2024 год с беспрецедентными финансовыми результатами, впервые преодолев рубеж в три миллиарда евро дохода.

Итальянский автопроизводитель заработал 3,09 миллиарда евро, что в пересчете на текущий курс составляет около 3,4 миллиарда долларов.

Об этом сообщает motor1.

Рост продаж и операционной прибыли

Продажи автомобилей компании выросли на 5,7%, достигнув 10687 единиц. Львиную долю этого успеха обеспечил Urus, который, несмотря на некоторое снижение продаж, остается самой популярной моделью в линейке.

Финансовые показатели Lamborghini впечатляют: выручка выросла на 16,2% по сравнению с предыдущим годом, а операционная прибыль увеличилась на 15,5%, достигнув 835 миллионов евро. Существенный вклад в эти результаты внесло обновление модельного ряда, основанное на внедрении гибридных силовых установок.

Одним из ключевых событий стал дебют суперкара Revuelto с двигателем V-12 в 2023 году. Следом за ним появился гибридный Urus, оказавшийся настолько востребованным, что полностью распродан до 2026 года.

Осенью 2024 года Lamborghini представила Temerario — преемника Huracán, оснащенного битурбированным V-8, что также усилило интерес к бренду.

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По словам генерального директора компании Стефана Винкельмана, рост зафиксирован во всех ключевых регионах, однако остаются риски, связанные с изменениями тарифной политики в США.

Введение новых пошлин может повлиять на объемы продаж в этом году, что вызывает определенную обеспокоенность у руководства.

Помимо поразительных финансовых успехов, Lamborghini активно работает над расширением своей продуктовой линейки. В ближайшие годы компания планирует представить свой первый полностью электрический автомобиль, основанный на концепте Lanzador.

НВ По материалам:

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