Плагин-гибридный гиперкар: новый Audi R8 получит двигатель от Lamborghini — Finance.ua

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Плагин-гибридный гиперкар: новый Audi R8 получит двигатель от Lamborghini

Технологии&Авто
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Плагин-гибридный гиперкар: новый Audi R8 получит двигатель от Lamborghini
Плагин-гибридный гиперкар: новый Audi R8 получит двигатель от Lamborghini
Компания Audi готовит новое поколение спортивного купе R8 в исполнении плагин-гибрида, который может стать самой мощной и быстрой дорожной моделью бренда на сегодняшний день.
Премьера нового R8 ориентировочно запланирована на конец 2027 года. По предварительным данным, новый двухместный автомобиль будет собратом Lamborghini Temerario. Ожидается, что новый суперкар Audi будет использовать трансмиссию, ключевые элементы конструкции, электронику и шасси Temerario — преемника Huracán, выпущенного в прошлом году.
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Audi R8 будет приводиться в движение 4,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом от Lamborghini. ДВС выдает 789 лошадиных сил, а три дополнительных электромотора повышают суммарную мощность гибридной силовой установки до 907 лошадиных сил. Последние будут питаться от литий-ионной батареи емкостью 3,8 кВт*ч.
Основой для нового флагмана Audi станет алюминиевая каркасная конструкция, используемая в Temerario. Совершенно новая разработка, она использует на 50% меньше компонентов, чем предыдущий Huracán и второе поколение R8, а также на 80% меньше сварных швов.
Ожидается, что третье поколение R8 будут производить на заводе Audi в Беллингер Хёфе в Германии.
По материалам:
Autogeek
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