Состоялась презентация упрощенной версии Audi Q4 40 e-tron — Finance.ua

Состоялась презентация упрощенной версии Audi Q4 40 e-tron Сегодня 07:13 — Фондовый рынок

Состоялась презентация упрощенной версии Audi Q4 40 e-tron

Audi снова удивляет своих поклонников новыми моделями Q4 e-tron 40 и Q4 Sportback e-tron 40. Согласно пресс-релизу, эти электромобили получили обновленную версию. Она обещает стать хорошим выбором для тех, кто ищет автомобиль 2025 года, который сочетает инновации и экологичность. Несмотря на уменьшение аккумулятора с 77 до 59 кВтч, новые модели теперь могут похвастаться быстрой зарядкой мощностью до 165 кВт.

Что следует знать

Хотя Q4 e-tron 40 и Q4 Sportback 40 не смогут проехать так далеко, как их предшественники (на 412 и 423 км соответственно), они обеспечивают ускорение до 100 км/ч в 8,1 секунды и максимальную скорость 160 км/ч — идеальные характеристики для городской среды.

Новая версия Audi Q4 e-tron — это отличный пример того, как можно сбалансировать инновации с удобством эксплуатации.

Лучшие авто на электрической тяге не ограничиваются не только высокой производительностью, но и заботой об экологии. Пока новая версия Q4 40 e-tron планируется для поставки не во все европейские страны, но другие рынки могут вскоре увидеть эту модель на своих дорогах.

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uamotors По материалам:

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