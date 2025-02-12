Состоялась презентация упрощенной версии Audi Q4 40 e-tron — Finance.ua
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Состоялась презентация упрощенной версии Audi Q4 40 e-tron

Фондовый рынок
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Состоялась презентация упрощенной версии Audi Q4 40 e-tron
Состоялась презентация упрощенной версии Audi Q4 40 e-tron
Audi снова удивляет своих поклонников новыми моделями Q4 e-tron 40 и Q4 Sportback e-tron 40. Согласно пресс-релизу, эти электромобили получили обновленную версию. Она обещает стать хорошим выбором для тех, кто ищет автомобиль 2025 года, который сочетает инновации и экологичность. Несмотря на уменьшение аккумулятора с 77 до 59 кВтч, новые модели теперь могут похвастаться быстрой зарядкой мощностью до 165 кВт.

Что следует знать

Хотя Q4 e-tron 40 и Q4 Sportback 40 не смогут проехать так далеко, как их предшественники (на 412 и 423 км соответственно), они обеспечивают ускорение до 100 км/ч в 8,1 секунды и максимальную скорость 160 км/ч — идеальные характеристики для городской среды.
Новая версия Audi Q4 e-tron — это отличный пример того, как можно сбалансировать инновации с удобством эксплуатации.
Лучшие авто на электрической тяге не ограничиваются не только высокой производительностью, но и заботой об экологии. Пока новая версия Q4 40 e-tron планируется для поставки не во все европейские страны, но другие рынки могут вскоре увидеть эту модель на своих дорогах.
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По материалам:
uamotors
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