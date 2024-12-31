Дебютировал экстремальный суперкар Lamborghini — Finance.ua

Дебютировал экстремальный суперкар Lamborghini Сегодня 06:34 — Технологии&Авто

Дебютировал экстремальный суперкар Lamborghini

Суперкар Lamboghini Revuelto получил новую заряженную версию. Ее создали в немецком тюнинг-ателье Mansory.

Об авто рассказали на его сайте.

Проект назвали Mansory Initiate. Суперкар будут производить мелкими партиями под заказ, а его цена составит примерно миллион долларов.

Дизайн Lamboghini Revuelto сделали еще ярче. Клиновидное купе получило карбоновые обвесы, антикрыло и крышку капота, а переднюю часть украсили оригинальным декором. Также установлены облегченные кованые диски FV.10 с шинами размером 265/30 ZR21 спереди и 355/25 ZR22 сзади.

Салон Lamboghini Revuelto украшен кожей, карбоном и алькантарой. Как принято в Mansory, можно выбрать самые необычные цветовые комбинации.

Тюнинг Lamboghini Revuelto затронул и гибридную установку. После доработки мощность 6,5-литрового V12 увеличилась с 825 до 880 сил, а общая отдача увеличилась с 1001 до 1070 л. с.

Суперкар Lamborghini Revuelto Mansory способен разогнаться до 100 км/ч за 2,4 с и развить 354 км/ч. Расход топлива — 12,9 л/100 км.

Фокус По материалам:

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