Львов стал первым городом, выручившим миллиард гривен от малой приватизации — Finance.ua

Львов стал первым городом, выручившим миллиард гривен от малой приватизации Сегодня 21:30 — Казна и Политика

Львов стал первым городом, выручившим миллиард гривен от малой приватизации

За время проведения онлайн-аукционов по малой приватизации в государственной электронной торговой системе «Прозорро.Продажи» Львовский городской совет заработал первый миллиард гривен в свой бюджет. Львов стал первым городом, достигшим такого результата.

Об этом сообщили в пресс-службе «Прозорро.Продажи».

В целом Львовский городской совет с августа 2018 года по май 2023 года организовал 356 успешных онлайн-аукционов по малой приватизации. Средняя конкуренция на торгах составила почти три участника, а цена по итогам э-аукционов выросла почти вдвое.

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«Львов объявляет приватизационные торги в системе почти пять лет, фактически сразу от их запуска в системе летом 2018 года. За это время город не только заработал средства в свой бюджет, но и нашел для объектов новых эффективных собственников, создавших там работающие бизнесы и новые рабочие места», — отметил Сергей Бут, СЕО «Прозорро.Продажи».

С 24 февраля 2022 года состоялось почти 50 аукционов, что принесло в бюджет Львова более 90 млн. В течение этого периода цена активов, реализуемых на торгах, выросла на 60%.

Наибольший рост цены — более чем в 6 раз — произошел на торгах по приватизации котельной площадью 740,6 кв. м: ее реализовали более чем за 24 млн гривен, а конкуренция на этом аукционе составила 10 участников.

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Самым дорогим лотом на приватизационных э-аукционах Львова оказалось нежилое помещение в центре города площадью более 400 кв. м, которое было продано за 116 млн гривен.

Активнее всего во Львове боролись за нежилое помещение первого этажа площадью 88,2 кв. м: на торги пришли 18 человек, которые путем конкуренции повысили стартовую цену с 1,8 млн грн до 5,5 млн грн.

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«Помещения, которые мы выставляем на аукцион, — это абсолютно разные помещения — как по площади, так и по местоположению и функционалу. В этих помещениях новые владельцы обустраивают как магазины или заведения питания, так и различные инициативы социальной направленности, например, шоу-рум „Lady Di“ — инклюзивное ателье. Приватизация этих помещений благодаря прозрачному и открытому аукциону позволяет получить городу максимально высокую рыночную цену за эти объекты», — объясняет руководитель управления коммунальной собственности во Львовском городском совете Инна Свистун.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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