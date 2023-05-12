Украина надеется в 2023 году начать продажу конфискованных российских активов на приватизационных аукционах — Finance.ua

Украина надеется в 2023 году начать продажу конфискованных российских активов на приватизационных аукционах Сегодня 21:30 — Казна и Политика

Украина надеется в 2023 году начать продажу конфискованных российских активов на приватизационных аукционах

Правительство уже передало Фонду госимущества 102 актива, преимущественно недвижимость и автомобили. Сейчас идет подготовка к их приватизации, а также работа по возобновлению деятельности, уплате налогов и заработной платы.

Об этом заявил глава ФГИУ Рустем Умеров в интервью Reuters.

«российский бизнес в некоторых отраслях был крупным игроком на рынке», — сказал он. «Наша цель — все передать в государственную собственность, подготовить и продать. Мы хотим, чтобы эти предприятия работали на Украину, на украинских граждан», — объяснил Рустем Умеров.

Один из наиболее значимых активов — Демуринский горно-обогатительный комбинат. Это предприятие производит сырье для изготовления титана и принадлежало российскому миллиардеру, акционеру титановой корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаилу Шелкову.

В феврале правительство передало этот актив в управление ФГИУ с целью его дальнейшей приватизации. На комбинате, на котором работает 284 человека, частично возобновлено производство. Фонд надеется продать его в этом году.

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