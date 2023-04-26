С начала года госбюджет получил от приватизации 902 млн грн — ФГИУ
В I квартале 2023 года Фонд госимущества выставлял на торги логистические, торговые, складские, спиртовые активы, приватизация которых принесла в бюджет 902 млн грн.
Об этом сообщает ФГИУ.
Отмечается, что инвесторы активно интересовались спиртовыми активами. Например, в ходе торгов по продаже Стороныбабского спиртзавода его стоимость выросла в 2,7 раза — до 142 млн грн. Кроме того, приватизация Барского спиртокомбината принесла в госбюджет 21,3 млн грн — в 4,7 раза больше стартовой цены.
В Фонде сообщили, что впервые удалось приватизировать морской порт в Украине. Торги за порт «Усть-Дунайск» принесли в бюджет более 200 млн грн.
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