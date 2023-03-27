Кабмин планирует реформу приватизации и управления государственными предприятиями — Finance.ua

Кабмин планирует реформу приватизации и управления государственными предприятиями Сегодня 20:45 — Казна и Политика

Кабмин планирует реформу приватизации и управления государственными предприятиями

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что состоялось совещание с Министерством экономики и Фондом госимущества по реформе приватизации и управлению государственными предприятиями.

Среди пунктов, которые планируется реализовать в этом году:

передача большинства государственных предприятий в сферу управления Фонда госимущества;

после анализа их деятельности они либо будут приватизированы, либо получат новый уровень управления по стандартам ОЭСР;

возобновление Большой приватизации для стимулирования инвестиций;

ускорение ликвидации несостоятельных компаний;

обновление перечня стратегических предприятий, не подлежащих приватизации;

разработка стратегии управления предприятиями, которые были конфискованы у подсанкционных лиц;

оптимизация структуры ФГИУ.

«Наша стратегия — это минимизация доли государства в экономике с сохранением государственного контроля в стратегических и важных для безопасности Украины отраслях», — сообщил Шмыгаль.

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УНН По материалам:

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