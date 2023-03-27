Кабмин планирует реформу приватизации и управления государственными предприятиями — Finance.ua

Кабмин планирует реформу приватизации и управления государственными предприятиями
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что состоялось совещание с Министерством экономики и Фондом госимущества по реформе приватизации и управлению государственными предприятиями.
Среди пунктов, которые планируется реализовать в этом году:
- передача большинства государственных предприятий в сферу управления Фонда госимущества;
- после анализа их деятельности они либо будут приватизированы, либо получат новый уровень управления по стандартам ОЭСР;
- возобновление Большой приватизации для стимулирования инвестиций;
- ускорение ликвидации несостоятельных компаний;
- обновление перечня стратегических предприятий, не подлежащих приватизации;
- разработка стратегии управления предприятиями, которые были конфискованы у подсанкционных лиц;
- оптимизация структуры ФГИУ.
«Наша стратегия — это минимизация доли государства в экономике с сохранением государственного контроля в стратегических и важных для безопасности Украины отраслях», — сообщил Шмыгаль.
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