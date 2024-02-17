Льготы для украинцев в Польше: сколько поляков поддерживают продление выплат (опрос) — Finance.ua

Льготы для украинцев в Польше: сколько поляков поддерживают продление выплат (опрос) Сегодня 13:09 — Личные финансы

Льготы для украинцев в Польше: сколько поляков поддерживают продление выплат (опрос), Фото: sobor.com.ua

В Польше только каждый пятый поляк поддерживает продолжение выплаты льгот беженцам из Украины.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Варшавского университета.

По данным опроса, большинство поляков хотят, чтобы украинцы работали в Польше. В то же время, снижается поддержка комплексной социальной помощи для украинцев, финансирование питания и проживания.

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Отмечается, что по сравнению с апрелем 2022 года тех, кто поддерживает льготы украинским беженцам, стало меньше 12%. Сейчас отношение поляков таково:

против финансирования льгот для украинских детей выступают 53% респондентов;

не желают равного доступа к социальному пособию 47% опрошенных;

за прекращение финансирования государством размещения и питания беженцев из Украины — 44%;

поддерживают предоставление льгот украинцам — 21% опрошенных.

В апреле 2022 года уровень поддержки программы правительства по помощи украинцам был значительно выше. В частности, льготы украинцам поддерживали 50% респондентов, а против были всего 20%.

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Напомним, продление спецзакона о помощи украинцам в Польше до 30 июня 2024 года предусматривает , что к тому времени беженцы из Украины могут рассчитывать на такие льготы за счет государства: питание и проживание, медицинское обслуживание, доступ к образованию и польским социальным выплатам — от 800 злотых (7490 грн) ежемесячно на детей, до 1000 злотых (9360 грн) при рождении ребенка, 300 злотых (2807 грн) в качестве единовременного пособия.

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