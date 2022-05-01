Льготное растаможивание: какие платежи нужно учесть при покупке авто — Finance.ua
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Льготное растаможивание: какие платежи нужно учесть при покупке авто

Сегодня 08:32Личные финансы
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Льготное растаможивание: какие платежи нужно учесть при покупке автоЛьготное растаможивание: какие платежи нужно учесть при покупке авто
Стоимость пригнанного из Европы автомобиля может значительно отличаться от ожиданий украинского покупателя — вплоть до 50% от изначально заявленной цены.
Как пишет UBR.ua, эксперты предупреждают, что на итоговый ценник повлияет не только комплектация, пробег и общее состояние машины, но и дополнительные расходы на доставку, таможенное оформление, сертификацию, пенсионный сбор и пр.
«Если говорить сугубо про стоимость растаможкивот эти платежи сейчас равны „нулю“. Тем не менее отмена таможенных платежей не означает отмену формальностей. Они остаются, и необходимо их придерживаться», — комментирует глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий.
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Эксперт отмечает, что итоговая цена готового автомобиля в среднем «выльется» в плюс $1000 к выставленной цене. И причина — в сопровождающих легализацию автомобиля расходах.
В целом, если машина покупается в Европе, вначале ее необходимо снять с учета, получить временные (транзитные) номерные знаки и оформить страховку, если она не идет в комплекте с номерными знаками (зависит от страны). Далее заполняется экспортная декларация, вслед за ней украинский брокер подает предварительную таможенную декларацию, и только после этого можно будет оформить окончательную декларацию и получить подтверждение от таможни.
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Следующим этапом станет прохождение сертификации и получение сертификата соответствия, а также постановка автомобиля на учет, прохождение экспертного осмотра, получение номерных знаков и свидетельства о регистрации. Все это повлечет за собой доплату в «несколько сотен долларов» без учета доставки.
«Поскольку большинство мужчин невыездные, им нужно будет еще заказывать доставку автомобиля. Соответственно, у кого-то эта услуга потянет еще на несколько сот долларов. И даже если ехать самому — траты все равно будут: питание, проживание, ночевка, заправка машины и т.д.», — подчеркивает Бучацкий.
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Таким образом, к стоимости автомобиля придется добавить минимум $500, если завозить его самостоятельно, и до $1500 — с помощью посредников, говорит эксперт.
Однако даже с учетом таких доплат закон о льготной растаможке предоставил возможность украинцам стать обладателями автомобиля действительно по максимально приемлемым ценам.

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По материалам: УБР
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